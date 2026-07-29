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Giá vàng tiếp đà giảm, tỷ giá trung tâm lập đỉnh mới

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay (29/7), giá vàng trong nước tiếp đà giảm theo giá thế giới ngày thứ 2 liên tiếp, vàng miếng SJC về quanh mốc 140 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm lập kỷ lục mới.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

Các doanh nghiệp khác như Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng về mức 140,5 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng trong nước giảm ngày thứ 2 liên tiếp (ảnh: Như Ý).

Giá vàng nhẫn cũng giảm về mức tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 136,55 - 140,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 136-140 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng, cao nhất thị trường...

Đà giảm của vàng trong nước diễn ra trong bối cảnh giá vàng quốc tế tiếp tục suy yếu. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.028 USD/ounce, giảm 46 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.306 đồng/USD. Đây là mức đỉnh lịch sử mới sau mốc đỉnh 25.298 đồng/USD được thiết lập hồi tháng 8/2025. Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 24.040 - 26.571 đồng/USD (mua - bán).

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.150 - 26.530 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 13 đồng so với sáng qua.

Ngược chiều với thị trường chính thức, trên thị trường tự do, USD giao dịch tại 26.320-26.350 đồng (mua - bán), giảm 80 đồng chiều mua và 70 đồng chiều bán so với ngày hôm qua.

Ngọc Mai
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