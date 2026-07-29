Bảo Minh giữ vững đà tăng trưởng, tăng tốc đổi mới 6 tháng cuối năm 2026

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) vừa tổ chức thành công Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại TPHCM, Hà Nội và kết nối trực tuyến đến toàn bộ các công ty thành viên trên toàn quốc.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức khi cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt đến từ các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái ngân hàng, tài chính và công nghệ.

Cùng với đó, áp lực bồi thường từ các vụ tổn thất do thiên tai bão lũ của những năm vừa qua cũng tạo ra những thách thức không nhỏ cho toàn ngành.

Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm của Bảo Minh

Trong bối cảnh đó, kiên định với định hướng “An toàn - Hiệu quả - Bền vững”, Bảo Minh đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp kinh doanh và ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, các chỉ tiêu tài chính cốt lõi của Tổng Công ty tiếp tục bám sát tiến độ kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao và duy trì đà tăng trưởng ấn tượng.

Theo đó, tổng doanh thu đạt hơn 4.093 tỷ đồng, tăng trưởng 14,72% so với cùng kỳ năm 2025, hoàn thành 56,39% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế ước đạt hơn 221 tỷ đồng, hoàn thành 65,1% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua và tăng trưởng ấn tượng ở mức 26% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, nhờ triển khai hiệu quả công tác quản lý rủi ro, tỷ lệ chi bồi thường gốc/doanh thu gốc toàn Tổng Công ty giảm xuống mức 28,99% (so với 30,51% của cùng kỳ năm 2025).

Tại Hội nghị, ông Đinh Việt Tùng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Chủ tịch HĐQT Bảo Minh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Ban Điều hành cùng toàn thể cán bộ, nhân viên đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026.

Ông Tùng yêu cầu toàn hệ thống Bảo Minh tiếp tục nâng cao năng lực thích ứng trước những biến động của thị trường; đổi mới tư duy quản trị; chủ động xây dựng và triển khai các quyết sách nhanh chóng, hiệu quả trước yêu cầu đổi mới mô hình phát triển kinh tế theo định hướng chỉ đạo của Đảng và sự biến động nhanh của thị trường.

Chủ tịch HĐQT cũng yêu cầu Ban Điều hành tập trung chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và các đơn vị thành viên tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đào tạo liên tục; hoàn thiện hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (KPI) theo hướng tinh gọn, thực chất, đánh giá thường xuyên, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo, làm cơ sở cho việc ghi nhận, khen thưởng và xử lý trách nhiệm kịp thời. Tổng Công ty tiếp tục rà soát, chuẩn hóa hệ thống quy trình, quy chế nội bộ và đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành và hoạt động kinh doanh.

Bảo Minh quyết tâm nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu đặt ra trong năm 2026

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Vũ Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc khẳng định Ban Điều hành sẽ khẩn trương cụ thể hóa các định hướng thành chương trình, kế hoạch hành động và tổ chức triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống trong 6 tháng cuối năm.

Bên cạnh đó, ông Tuấn cũng nhấn mạnh, để hoàn thành các mục tiêu năm 2026, toàn hệ thống cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới và tăng cường công tác phối hợp giữa Tổng Công ty với các đơn vị thành viên trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Bảo Minh sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể, chủ động thích ứng với những biến động của thị trường, tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, quyết tâm nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu đã đặt ra trong năm 2026.