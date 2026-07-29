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Kinh tế

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Hộ kinh doanh còn vướng thủ tục thuế, phải ngưng hoạt động: Bộ Tài chính lên tiếng

Việt Linh

TPO - Cử tri phản ánh, hộ kinh doanh nhỏ lẻ vẫn gặp khó khi thực hiện nghĩa vụ thuế do quy định kê khai, hóa đơn, chứng từ còn phức tạp, thậm chí nhiều trường hợp phải thu hẹp hoặc ngừng hoạt động.

Cử tri TP. Đà Nẵng phản ánh nhiều bất cập đối với hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Mức thuế trong một số trường hợp còn cao so với doanh thu thực tế, trong khi các quy định về hóa đơn, chứng từ và kê khai còn khá phức tạp, khiến nhiều hộ gặp khó khăn, thậm chí phải thu hẹp hoặc ngừng hoạt động. Cử tri cũng kiến nghị bố trí bộ phận tiếp nhận, hỗ trợ thực hiện nghĩa vụ thuế tại địa điểm đặt UBND xã, phường.

Cùng về chính sách thuế với hộ kinh doanh, cử tri TPHCM phản ánh, hộ kinh doanh nhỏ lẻ gặp khó khăn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện các thủ tục thuế, làm phát sinh tâm lý lo ngại bị xử phạt khi có sai sót.

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Cử tri phản ánh chính sách thuế và thủ tục kê khai, nộp thuế hiện nay còn nhiều khó khăn, bất cập đối với hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

Trả lời kiến nghị, Bộ Tài chính cho biết, ngưỡng doanh thu không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đã được nâng dần từ 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng, sau đó lên 500 triệu đồng và hiện nay là 1 tỷ đồng mỗi năm.

Theo dữ liệu kê khai thuế 6 tháng đầu năm, khoảng 80% hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống không thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Chỉ khoảng 20% hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế theo quy định.

Bộ Tài chính cũng cho biết, luật đã bổ sung phương pháp tính thuế trên thu nhập (doanh thu trừ chi phí) đối với cá nhân kinh doanh. Với nhóm có doanh thu trên 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng, người nộp thuế được lựa chọn giữa phương pháp tính thuế 15% trên thu nhập hoặc tính theo tỷ lệ trên doanh thu. Nhóm có doanh thu từ trên 3 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng áp dụng thuế suất 17% trên thu nhập, còn doanh thu trên 50 tỷ đồng áp dụng thuế suất 20%.

Khoảng 80% hộ kinh doanh có doanh thu không quá 1 tỷ đồng mỗi năm, người nộp thuế chỉ cần thông báo doanh thu một lần trong năm hoạt động. Trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ kê khai thuế điện tử của hộ, cá nhân kinh doanh đạt 99,6%, tỷ lệ nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn đạt 98,1%.

Đối với kiến nghị bố trí bộ phận hỗ trợ thực hiện nghĩa vụ thuế tại UBND xã, phường của cử tri Đà Nẵng, Bộ Tài chính cho biết hiện 100% thủ tục hành chính thuế đã được cung cấp trực tuyến toàn trình và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp một số vướng mắc. Nếu bố trí công chức thuế làm việc thường trực tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công theo quy định hiện hành sẽ cần khoảng 3.320 công chức, ảnh hưởng lớn đến nguồn nhân lực của ngành trong bối cảnh bộ máy đã được tinh gọn.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến các địa phương và đánh giá thực tiễn, Bộ Tài chính đã đề xuất sửa đổi Nghị định 118/2025/NĐ-CP theo hướng cho phép cơ quan ngành dọc tại địa phương được tổ chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại đơn vị.

Việt Linh
#hộ kinh doanh #thuế #Bộ Tài chính #thủ tục thuế #hỗ trợ thuế #ứng dụng công nghệ

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