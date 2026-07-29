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Kinh tế

CXP Most Trusted Brand Awards 2026 In Asia chính thức ra mắt tại Việt Nam

P.V

Lần đầu tiên có mặt chính thức tại Việt Nam, giải thưởng về trải nghiệm khách hàng theo tiêu chuẩn khu vực Châu Á do chính khách hàng bình chọn, do CXP Asia tổ chức sẽ ghi nhận các thương hiệu đặt niềm tin của người tiêu dùng làm trọng tâm.

CXP Asia, ấn phẩm chuyên về dữ liệu và xu hướng tiêu dùng của khách hàng tại Châu Á, chính thức công bố Giải thưởng Thương hiệu uy tín hàng đầu CXP – ghi nhận những thương hiệu có mặt tại Việt Nam được khách hàng tin cậy và yêu mến theo tiêu chuẩn của Châu Á. Đây là lần đầu tiên giải thưởng được giới thiệu bài bản đến cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam, chính thức mở cổng nhận hồ sơ đăng ký năm 2026 với chủ đề “BEYOND”.

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CXP Most Trusted Brand Awards là chương trình ghi nhận uy tín hàng đầu khu vực dành cho các thương hiệu chú trọng sự gắn kết với khách hàng. Với sự có mặt tại Việt Nam, chương trình sẽ đánh dấu sự hiện diện tại 14 thị trường tại châu Á - Thái Bình Dương bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Hong Kong (Trung Quốc), Malaysia, Singapore và Indonesia. Trong bối cảnh trải nghiệm khách hàng (CX) không còn là yếu tố phụ trợ mà đã trở thành nền tảng của niềm tin và lòng trung thành, giải thưởng lấy “tiếng nói của khách hàng” làm thước đo trung tâm.

Điểm nổi bật cốt lõi của chương trình nằm ở cơ chế đánh giá: thay vì để một hội đồng giám khảo quyết định như phần lớn giải thưởng ngành truyền thống, kết quả CXP Most Trusted Brand Awards được xác lập trực tiếp bởi phiếu bầu của khách hàng - những người thực sự trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ của thương hiệu.

Ba giá trị định vị chương trình:

• Customer-Decided: Kết quả bình chọn hoàn toàn dựa trên phiếu bầu thực tế từ khách hàng, không qua hội đồng trung gian.

• Human-Centric: Vinh danh những doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ ý nghĩa và hành trình giá trị vượt ra ngoài giao dịch đơn thuần.

• A Regional Benchmark: Là chuẩn mực khu vực, tôn vinh những thương hiệu tiên phong thiết lập tiêu chuẩn mới về sự xuất sắc trên toàn châu Á - Thái Bình Dương.

CXP Most Trusted Brand Awards 2026 lấy chủ đề “BEYOND”, đại diện cho bước chuyển từ tư duy giao dịch sang xây dựng kết nối cảm xúc và sự gắn kết bền vững với khách hàng. Chủ đề được cụ thể hóa qua bốn trụ cột đánh giá:

Beyond Expectation (Reliability) - vinh danh những thương hiệu liên tục vượt qua kỳ vọng của khách hàng để tạo nên những người ủng hộ trung thành lâu dài.

Beyond Experimentation (Innovation) - tôn vinh việc ứng dụng công nghệ một cách sáng tạo để mang lại giá trị thực chất, được khách hàng tin tưởng.

Beyond Excellence (Leadership) - ghi nhận những doanh nghiệp dẫn đầu, thiết lập chuẩn mực đẳng cấp thế giới cho phương châm “khách hàng là trọng tâm”.

Beyond Edges (Vision) - làm nổi bật những người tiên phong dám phá vỡ giới hạn và dẫn dắt tương lai của hành trình khách hàng.

Toàn bộ dữ liệu và hồ sơ dự thi được xử lý qua CXP Velocity Matrix - hệ thống phân tích độc quyền đo lường bốn yếu tố: mức độ gắn kết (Engagement), những nỗ lực đa điểm chạm với khách hàng (Effort), khả năng chuyển hóa khách hàng thành người ủng hộ thương hiệu (Evangelism), và chất lượng hành trình trải nghiệm (Experience). Kết quả được tổng hợp theo ba lớp: Insight (thấu hiểu), Measure (đo lường) và Benchmark (đối chuẩn).

Quy trình xét chọn gồm 7 bước:

• Qualify: Doanh nghiệp cần tối thiểu 12 tháng hoạt động trên thị trường và có tệp khách hàng đa dạng (top 5% khách hàng lớn nhất chiếm dưới 60% doanh thu).

• Nominate: Hoàn thiện và nộp hồ sơ đề cử chính thức.

• The Vote: Kết quả được quyết định trực tiếp bởi khách hàng thông qua bỏ phiếu bình chọn.

• Public Survey: Chương trình thu thập trải nghiệm thực tế của khách hàng để đo lường chiều sâu của niềm tin và lòng trung thành mà thương hiệu đã xây dựng.

• Audit: Doanh nghiệp nộp bộ hồ sơ trình bày (presentation deck) chứng minh kết quả của chiến dịch CX tiêu biểu nhất.

• Celebrate: Kết quả được tổng hợp và thông báo đến người thắng giải qua email chính thức.

• Post-award Publicity: Doanh nghiệp đạt giải được truyền thông rộng rãi qua thông cáo báo chí, truyền thông đại chúng và mạng xã hội.

Chương trình được định vị không chỉ là một danh hiệu, mà là một tài sản chiến lược cho thương hiệu, với những giá trị cụ thể:

• Elite Credibility: Định vị thương hiệu như một thương hiệu dẫn đầu thông qua sự công nhận cao nhất — chính tiếng nói của khách hàng.

• Market Edge: Nổi bật giữa thị trường cạnh tranh nhờ dấu ấn “Most Trusted” định hướng lựa chọn của người tiêu dùng.

• Deepened Loyalty: Củng cố niềm tin với khách hàng, nhà đầu tư và các bên liên quan thông qua sự xác nhận công khai.

• Team Pride: Khích lệ tinh thần đội ngũ khi nỗ lực của nhân viên được cộng đồng ghi nhận.

• Growth Opportunities: Mở ra cơ hội hợp tác mới và gia tăng độ nhận diện trong khu vực nhờ danh hiệu được công nhận toàn cầu.

• Industry Influence: Thiết lập chuẩn mực cho ngành và trở thành hình mẫu về tiêu chuẩn CX trong lĩnh vực hoạt động.

Cúp của CXP Most Trusted Brand Awards mang tên AIKO (あいこ), được chế tác thủ công từ hợp kim pewter độc quyền và mạ vàng 24k, đặt trên phần đế trang nhã. Mỗi cúp là một tác phẩm độc bản, không có hai chiếc AIKO nào giống nhau hoàn toàn, tương tự như mối quan hệ riêng biệt mà mỗi thương hiệu xây dựng với khách hàng của mình. AIKO được sản xuất giới hạn, chỉ dành riêng cho những thương hiệu được vinh danh.

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Cổng đăng ký đề cử cho CXP Most Trusted Brand Awards 2026 – Vietnam Chapter hiện đã mở. Doanh nghiệp quan tâm có thể tìm hiểu thể lệ và nộp hồ sơ tại:

• Website: cxp.asia/awards

• Email liên hệ: cxp.awards@snowball.asia

P.V
#Thương hiệu #Giải thưởng #Châu Á #Khách hàng #Việt Nam #CXP

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