Điều tra chống bán phá giá thép dự ứng lực Trung Quốc

TPO - Bộ Công Thương vừa quyết định điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thanh thép dự ứng lực nhập khẩu từ Trung Quốc. Các doanh nghiệp trong nước cáo buộc biên độ bán phá giá của thép nước này ở mức 23,06%, song đây chưa phải kết luận hay mức thuế do cơ quan điều tra xác định.

Bộ Công Thương vừa quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thanh thép dự ứng lực có xuất xứ từ Trung Quốc.

Theo đó, hàng hóa bị điều tra là một số sản phẩm thép hợp kim mangan silic, dạng thanh, que hoặc cuộn, có mặt cắt ngang hình tròn; không được phủ, mạ hoặc tráng bằng kim loại; bề mặt trơn hoặc có gân xoắn dọc theo chiều dài; đường kính từ 7,1-12,6 mm.

Các sản phẩm này được phân loại theo các mã HS 7227.20.00, 7228.20.11, 7228.20.19 và 7229.20.00. Thời kỳ điều tra để xác định hành vi bán phá giá được tính từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 30/6/2026. Thời kỳ xem xét thiệt hại kéo dài từ ngày 1/7/2022 đến hết ngày 30/6/2026.

Trong quá trình điều tra, Bộ Công Thương có thể sửa đổi, bổ sung danh sách mã HS để phù hợp với mô tả hàng hóa và những thay đổi phát sinh.

Vụ việc được khởi xướng điều tra sau khi Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương nhận được hồ sơ yêu cầu điều tra của hai doanh nghiệp đại diện ngành sản xuất trong nước, gồm: Công ty TNHH một thành viên Thép dự ứng lực Hòa Phát và Công ty CP Thép dự ứng lực Việt - Nhật.

Bộ Công Thương bắt đầu điều tra hành vi bán phá giá của thép dự lực Trung Quốc từ ngày 1/7/2025 - 30/6/2026.



Theo Bộ Công Thương, bên yêu cầu đáp ứng điều kiện đại diện cho ngành sản xuất trong nước. Hồ sơ cung cấp bằng chứng ban đầu về việc hàng hóa nhập khẩu bị bán phá giá, gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước; đồng thời đưa ra dữ liệu xác định biên độ bán phá giá của thanh thép dự ứng lực nhập khẩu từ Trung Quốc ở mức 23,06%. Tuy nhiên, Bộ Công Thương lưu ý đây mới là cáo buộc của bên yêu cầu, không phải kết luận của cơ quan điều tra.

Vụ việc được khởi xướng trong bối cảnh Việt Nam đang áp dụng nhiều biện pháp phòng vệ thương mại đối với từng nhóm sản phẩm thép nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, thuế không áp dụng chung cho toàn bộ thép Trung Quốc mà được xác định theo từng sản phẩm, doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu và kết quả điều tra cụ thể.

Đáng chú ý, thời gian qua một số sản phẩm thép cán nóng có xuất xứ Trung Quốc bị áp thuế chống bán phá giá chính thức từ 23,1-27,83% trong thời hạn 5 năm. Ngày 27/7, Bộ Công Thương tiếp tục quyết định rà soát lần thứ nhất biện pháp này theo đề nghị của một doanh nghiệp sản xuất Trung Quốc.

Hồi tháng 4, Bộ Công Thương áp dụng thêm biện pháp chống lẩn tránh tạm thời với thép cán nóng Trung Quốc có chiều rộng trên 1.880 mm đến 2.300 mm, theo mức thuế 27,83%. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy lượng thép thuộc nhóm này tăng mạnh sau khi thuế chống bán phá giá đối với thép cán nóng có hiệu lực.