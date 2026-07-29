Nhóm Vingroup dẫn sóng, VN-Index lấy lại mốc 1.700 điểm

TPO - Phiên giao dịch hôm nay (29/7), lực cầu tăng tốc vào cuối phiên, kéo hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt bứt phá. Nhờ sự dẫn dắt của nhóm bất động sản, công nghệ và thép, VN-Index tăng hơn 24 điểm, chính thức lấy lại mốc 1.700 điểm.

Kết thúc phiên, VN-Index tăng 24,06 điểm, tương đương 1,43%, lên 1.704,68 điểm. Diễn biến tích cực chủ yếu xuất hiện trong phiên chiều. Sau khoảng thời gian giao dịch thận trọng buổi sáng, dòng tiền đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã giúp chỉ số mở rộng đà tăng. Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua với 161 mã tăng giá trên HoSE, vượt số lượng cổ phiếu giảm.

Bộ đôi VIC, VHM mang về hơn 16 điểm phiên giao dịch 29/7.

Nhóm bất động sản tiếp tục là đầu tàu dẫn dắt thị trường. VRE tăng kịch trần sau khi công bố kết quả kinh doanh quý II khả quan, trong khi VIC và VHM đồng loạt tăng mạnh, trở thành những cổ phiếu đóng góp lớn nhất vào đà tăng của VN-Index. Nhiều mã bất động sản khác như VPI, IJC, DXG, KBC và NLG cũng duy trì sắc xanh.

Đà hưng phấn lan tỏa sang nhiều nhóm ngành. Cổ phiếu chứng khoán tiếp tục hút dòng tiền với VCI, SSI và ORS đồng loạt tăng. Nhóm thép ghi nhận diễn biến tích cực khi HPG, HSG và NKG cùng đi lên.

Đà hồi phục cũng lan tỏa sang nhóm bán lẻ và công nghệ. FPT tăng 3,33%. MWG bật tăng 3,58% lên 65.100 đồng/cổ phiếu sau thông tin Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài đăng ký mua thêm 1 triệu cổ phiếu. Động thái này diễn ra trong bối cảnh MWG đã giảm khoảng 30% từ vùng đỉnh lịch sử, thu hút sự chú ý của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, DGW cũng tăng hơn 4%, góp phần củng cố đà hồi phục của nhóm cổ phiếu tiêu dùng.

Ở nhóm ngân hàng, diễn biến phân hóa rõ nét. CTG, BID và HDB đóng cửa trong sắc xanh, trong khi SHB, LPB, STB và VPB chịu áp lực chốt lời.

Một điểm đáng chú ý khác là cổ phiếu ACC của Becamex ACC bất ngờ đảo chiều tăng kịch trần lên 4.830 đồng/cổ phiếu, chấm dứt chuỗi 12 phiên giảm sàn liên tiếp. Thanh khoản vọt lên hơn 6,2 triệu cổ phiếu - mức cao nhất kể từ khi niêm yết và cao gấp hàng trăm lần mức bình quân trong chuỗi giảm trước đó. Dù vậy, tính trong một tháng, ACC vẫn là một trong những cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HoSE sau khi mất khoảng 61% giá trị.

Thanh khoản thị trường vẫn chưa thực sự bùng nổ. Tổng giá trị giao dịch trên ba sàn đạt khoảng 15.200 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền đã cải thiện nhưng vẫn ở mức thận trọng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 100 tỷ đồng, tập trung tại VHM, VIX và HDB. Ngược lại, HPG, VIC, CTG và FPT là những cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất.