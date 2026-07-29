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'Nhà vàng' SJC bị giả mạo

Ngọc Mai

TPO - Hai tài khoản Facebook có tên "SJC Hồ Chí Minh" và "SJC Hà Nội" gắn tick xanh vừa đăng tải thông báo về chương trình thu mua kim cương của SJC và nhiều thương hiệu khác, kèm cam kết thanh toán trong vòng 30 ngày.

Hai tài khoản Facebook mang tên "SJC Hồ Chí Minh" và "SJC Hà Nội" có gắn dấu tick xanh vừa đăng tải thông báo về việc tiếp nhận thu mua kim cương của SJC cũng như các thương hiệu khác, khiến nhiều người tiêu dùng hoang mang.

Theo nội dung được đăng tải, các tài khoản này thông báo chương trình mua lại kim cương trong vòng 30 ngày và đưa ra hai phương án để khách hàng lựa chọn.

Phương án thứ nhất là quy đổi tài sản sang vàng tích trữ SJC theo giá trị thực tế sau khi kiểm định, khách hàng có thể đổi toàn bộ hoặc một phần giá trị tài sản và được miễn phí kiểm định đối với tài sản đủ điều kiện.

Phương án thứ hai là nhận tiền theo lộ trình thanh toán tối đa 30 ngày, trong đó khách hàng được thanh toán 50% giá trị tài sản sau một ngày (T+1), 30% sau 15 ngày (T+15) và 20% còn lại sau 30 ngày (T+30).

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Trang fanpage giả mạo SJC (ảnh: N.M).

Thông báo cũng hướng dẫn khách hàng phải đăng ký trực tuyến trước khi đến cửa hàng giao dịch. Mỗi cơ sở chỉ tiếp nhận tối đa 50 hồ sơ mỗi ngày, khi đủ số lượng hệ thống sẽ tự động mở lịch đăng ký cho ngày tiếp theo.

Đáng chú ý, danh mục tài sản được các tài khoản này thông báo tiếp nhận rất đa dạng, gồm kim cương rời có hoặc không có chứng thư, kim cương gắn trên trang sức, trang sức kim cương, tài sản mang thương hiệu SJC, PNJ, Kim Lý và nhiều thương hiệu khác nếu đáp ứng tiêu chuẩn tiếp nhận của SJC.

Tuy nhiên, đại diện Công ty Vàng bạc Đá quý SJC khẳng định đây là các fanpage giả mạo doanh nghiệp. Công ty không triển khai bất kỳ chương trình thu mua kim cương nào theo nội dung nêu trên.

Đại diện SJC cho biết hiện doanh nghiệp không có trang Facebook chính thức và cũng không triển khai dịch vụ đăng ký giao dịch trực tuyến. Vì vậy, mọi thông tin về chương trình thu mua, đổi tài sản hay đăng ký lịch hẹn xuất hiện trên các tài khoản Facebook nói trên đều không phải do SJC phát hành.

SJC khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác, tránh cung cấp thông tin cá nhân hoặc thực hiện giao dịch theo hướng dẫn từ các trang giả mạo để hạn chế nguy cơ bị lừa đảo. Người dân có nhu cầu mua bán hoặc giao dịch với SJC nên trực tiếp đến các chi nhánh, cửa hàng của công ty để được hướng dẫn và thực hiện các thủ tục theo quy định.

Cảnh báo của SJC được đưa ra trong bối cảnh doanh nghiệp này đang thu hút sự chú ý sau "khủng hoảng" kim cương của Công ty PNJ và khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 22/7 khởi tố thêm 4 bị can trong Chuyên án 268V để điều tra về hành vi "Buôn lậu" kim cương.

Trong số các bị can bị khởi tố có bà Phạm Thị Hồng Duyên - Trưởng phòng Kinh doanh Công ty SJC. Theo cơ quan điều tra, giai đoạn 2022-2024, bà Lê Thúy Hằng, khi đó là Tổng Giám đốc SJC, đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông (Trung Quốc).

Số kim cương này sau đó được vận chuyển trái phép về Việt Nam và đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ. Cơ quan điều tra xác định khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu, với tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng, đã được đưa vào hệ thống bán lẻ của doanh nghiệp. Bà Lê Thúy Hằng trước đó đã bị tuyên phạt 22 năm tù về các tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ngọc Mai
#SJC #kim cương #lừa đảo #giả mạo #thu mua #cảnh báo

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