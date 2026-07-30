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Pháp luật

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Ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây cùng 225 bị cáo hầu tòa vì liên quan vụ buôn bán ma túy gần 29.000 tỷ đồng

Tân Châu

TPO - TAND TPHCM sắp xét xử 227 bị cáo trong đại án ma túy, có ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây cùng nhiều đồng phạm. Vụ án này là kết quả điều tra mở rộng từ vụ phát hiện 11 kg ma túy ngụy trang trong các tuýp kem đánh răng do 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển từ Pháp.

Hôm nay (30/7), TAND TPHCM cho biết vừa ban hành quyết định đưa vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, khởi nguồn từ chuyên án VN10 liên quan 4 tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam, ra xét xử sơ thẩm đối với 227 bị cáo.

Trong số này có ca sĩ Chi Dân (tên thật Nguyễn Trung Hiếu), người mẫu - diễn viên An Tây (Andrea Aybar Carmona).

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Chi Dân và An Tây Andrea Aybar tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Theo quyết định của tòa, phiên xét xử dự kiến diễn ra từ ngày 17/8 đến 12/9. Do số lượng bị cáo đặc biệt lớn, HĐXX sẽ tổ chức xét xử công khai theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Điểm cầu trung tâm đặt tại trụ sở TAND TPHCM, trong khi các bị cáo đang bị tạm giam sẽ tham gia từ Trại tạm giam Chí Hòa.

Phiên tòa do Thẩm phán Vũ Thanh Lâm (Chánh tòa Hình sự TAND TPHCM) làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND TPHCM có 6 người tham gia giữ quyền công tố tại phiên tòa. Trên 120 luật sư bào chữa cho các bị cáo.

Theo cáo trạng, Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân), Andrea Aybar Carmona (An Tây) và Nguyễn Đỗ Trúc Phương đều bị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Riêng An Tây còn bị truy tố thêm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Cơ quan tố tụng xác định, Chi Dân cùng một số người quen đã bàn bạc, góp tiền mua nhiều loại ma túy để cùng sử dụng. Trong khi đó, An Tây bị cáo buộc nhiều lần nhờ người mua ma túy, chuẩn bị địa điểm, rủ trợ lý và bạn bè cùng sử dụng; khi khám xét nơi ở, cơ quan điều tra thu giữ thêm ma túy. Bị cáo Trúc Phương bị cáo buộc cùng bạn trai chuẩn bị ma túy, khí cười và nhiều dụng cụ để tổ chức cho nhóm bạn sử dụng trong một buổi tiệc sinh nhật.

Đây là chuyên án đặc biệt lớn, được mở rộng từ vụ phát hiện 11 kg ma túy ngụy trang trong các tuýp kem đánh răng do 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển từ Pháp về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào tháng 3/2023.

Quá trình điều tra xác định các tiếp viên bị lợi dụng để vận chuyển hàng hóa và không đủ căn cứ xử lý hình sự. Từ vụ việc này, Bộ Công an xác lập chuyên án VN10, mở rộng điều tra, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra cũng đã bóc gỡ nhiều đường dây có tổng giá trị giao dịch ma túy gần 29.000 tỷ đồng, hoạt động thông qua gần 500 nhánh và phân nhánh tại 34 tỉnh, thành. Chuyên án thu giữ gần 600 kg ma túy, 12 khẩu súng, 67 viên đạn và 3 quả lựu đạn.

Tân Châu
#Chi Dân #An Tây #Vũ Thanh Lâm #TAND TPHCM #Ma túy 227 #Tiếp viên hàng không #Ma túy

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