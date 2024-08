Từ vụ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy: Khởi tố hơn 1.000 bị can

TP - Liên quan vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam, chiều 19/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã “chặt đứt” 343 nhánh, phân nhánh đường dây tội phạm hoạt động tại 36 tỉnh, thành phố, khui từng vỏ bọc của các ông trùm ma túy.

Tính đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 1.038 bị can, thu giữ hơn 323kg ma túy các loại, 12 khẩu súng và 67 viên đạn, 3 quả lựu đạn và nhiều vật chứng có liên quan, chứng minh số tiền đối tượng đã giao dịch mua bán ma túy hơn 28.000 tỷ đồng; ngăn chặn nguồn ma túy từ sớm, từ xa, từ cơ sở…

Theo Công an TPHCM, ngoài phi vụ trên, các đối tượng đã vận chuyển trót lọt 6 chuyến hàng có chứa ma túy qua sân bay quốc tế Nội Bài bằng thủ đoạn tương tự. Sau đó, các đối tượng chuyển phát nhanh nội địa về TPHCM để cất giấu, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ toàn bộ đường dây tội phạm, đối tượng chủ mưu, cầm đầu; trả tự do cho 4 nữ tiếp viên hàng không bị tội phạm lợi dụng; thể hiện tinh thần khẩn trương, mưu trí, sáng tạo, sắc bén trong áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cũng như bản lĩnh, tính nhân văn sâu sắc, “không bỏ lọt tội phạm”, “không làm oan người vô tội”.

Trước đó, ngày 16/3/2023, thông qua công tác soi chiếu hàng hóa thường nhật, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện lô hàng hóa nặng khoảng 60kg, gồm 4 vali của các tiếp viên: Trần Thị Thu Ngân, Võ Tú Quỳnh, Nguyễn Thanh Thuỷ và Đặng Phương Vân có nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Sau đó, lực lượng hải quan phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM tiến hành kiểm tra, phát hiện trong 4 vali nêu trên có 157 tuýp chứa tổng cộng 11.284 gram ma túy các loại Ketamine và MDMA. Ngày 17/3/2023, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất chuyển giao hồ sơ và vật chứng của vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 21/3/2023, các cơ quan chức năng đã họp, đánh giá toàn diện tài liệu, chứng cứ thu thập được và đối chiếu các quy định của pháp luật, bước đầu xác định, khi 4 tiếp viên hàng không nêu trên đang lưu trú tại Pháp thì có một đối tượng người Việt Nam nhờ chuyển hàng tiêu dùng là 327 tuýp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất, để gửi cho người nhà. Các tiếp viên này không biết bên trong 327 tuýp kem đánh răng nhận vận chuyển, có 157 tuýp bị đối tượng trà trộn, cất giấu ma tuý; do vậy, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Ngày 22/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra quyết định trả tự do cho bốn tiếp viên hàng không nêu trên; đồng thời khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép chất ma tuý” để điều tra làm rõ bản chất vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định.

Theo Công an TPHCM, thời gian qua, số vụ, số đối tượng phạm tội về ma túy được phát hiện, bắt giữ trên địa bàn hàng năm đều tăng và diễn biến phức tạp. Trong 7 tháng đầu năm 2024, lực lượng công an đã phát hiện, khám phá 1.924 vụ, 4.850 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy (tăng 645 vụ; tăng 2.141 đối tượng); thu giữ hơn 324 bánh heroin; gần 500kg ma túy tổng hợp các loại, 4 quả nổ, 30 khẩu súng, 168 viên đạn và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc nêu trên, ngày 26/4, Thủ tướng Chính phủ có Thư khen đối với Công an TPHCM đã giữ vững cường độ đấu tranh, truy xét các đường dây tội phạm về ma túy có liên quan với phương châm “không chỉ đánh khúc giữa, bắt giữ toàn bộ đường dây tổ chức tội phạm ma túy, đối tượng chủ mưu, cầm đầu, xử lý triệt để đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy”.