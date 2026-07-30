Xét xử vụ 'bị đánh đến thân tàn ma dại': Giám định viên nêu căn cứ xác định tỷ lệ thương tích

TPO - Tại tòa, giám định viên cho biết đây là một trường hợp giám định "đặc biệt phức tạp". Hội đồng giám định đã nghiên cứu toàn bộ tài liệu có trong hồ sơ vụ án, trực tiếp theo dõi diễn biến của bị hại trong suốt thời gian giám định tại đơn vị, đồng thời tiến hành các thăm khám, đánh giá chuyên môn cần thiết.

Thừa nhận đánh người nhưng bác thương tích 23%

Sáng 30/7, TAND Khu vực 12 - Đắk Lắk tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo Trần Văn Hội, Phan Thanh Tùng và Hồ Văn Viên (cùng trú khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) về tội "Cố ý gây thương tích".

Đây là 3 đối tượng vô cớ hành hung anh Võ Mộng Đạt (trú cùng địa chỉ) - nhân vật trong loạt bài "Bị đánh đến thân tàn ma dại, thương tích 0%" do Báo Tiền Phong phản ánh.

Ba bị cáo (từ trái qua phải) Viên, Tùng, Hội. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Tại phần xét hỏi, cả ba bị cáo đều thừa nhận có tham gia đánh anh Võ Mộng Đạt. Tuy nhiên, các bị cáo không chấp nhận kết luận giám định xác định bị hại bị tổn hại 23% sức khỏe, cho rằng tỷ lệ thương tích này không phải do hành vi của mình gây ra.

Bị cáo Trần Văn Hội khai giữa mình và anh Đạt không có mâu thuẫn từ trước, cũng không bàn bạc hay thống nhất với các bị cáo khác trước khi xảy ra vụ việc. Hội chỉ thừa nhận dùng tay đánh bị hại, phủ nhận cáo buộc bế, quăng anh Đạt vào trụ điện.

Hội đồng xét xử xét hỏi các bị cáo. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Bị cáo Phan Thanh Tùng cũng phủ nhận việc cùng các bị cáo quăng bị hại vào trụ điện, cho rằng giữa hai bên không có mâu thuẫn hay sự chuẩn bị từ trước. Tùng cũng cho rằng bản thân dùng dép đánh anh Đạt và khẳng định thương tích 23% của bị hại không phải do hành vi của mình gây ra. Bị cáo Tùng cho rằng, thương tích 23% xuất phát từ bệnh lý của bị hại.

Bị cáo khai trong quá trình điều tra không bị ép cung, thừa nhận hành vi đánh người nhưng không đồng ý quy kết toàn bộ tỷ lệ thương tích là hậu quả từ hành vi của mình và bày tỏ sự ăn năn, hối cải.

Tương tự, bị cáo Hồ Văn Viên thừa nhận có tham gia đánh anh Đạt. Viên khai giữa các bên không có mâu thuẫn, không có sự bàn bạc hay thống nhất trước về việc đánh anh Đạt, đồng thời cũng không đồng ý với kết luận giám định thương tích 23%.

Toàn cảnh phiên toà ngày 30/7. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Giám định viên: Chúng tôi chịu trách nhiệm về kết quả giám định

Tại phiên tòa, phần xét hỏi đối với các giám định viên thu hút nhiều sự quan tâm khi đại diện Viện Kiểm sát, HĐXX và các luật sư liên tục đặt câu hỏi nhằm làm rõ cơ sở khoa học của bản kết luận giám định pháp y tâm thần. Các nội dung được tập trung làm rõ gồm quy trình giám định, nguồn tài liệu sử dụng, căn cứ xác định bệnh lý của bị hại cũng như mối quan hệ nhân quả giữa vụ việc bị đánh và tình trạng rối loạn vận động phân ly.

Tại phiên tòa, giám định viên Hoàng Viết Hải, Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, cho biết đây là một trường hợp giám định "đặc biệt phức tạp". Hội đồng giám định đã nghiên cứu toàn bộ tài liệu có trong hồ sơ vụ án, trực tiếp theo dõi diễn biến của bị hại trong suốt thời gian giám định tại đơn vị, đồng thời tiến hành các thăm khám, đánh giá chuyên môn cần thiết.

"Chúng tôi đã làm hết sức mình, khách quan, công tâm để đưa ra kết luận giám định và chịu trách nhiệm", ông Hải nói.

Giám định viên Hoàng Viết Hải (hàng ghế 2, thứ 3 từ phải sang). Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Theo ông Hải, kết quả giám định xác định trước và tại thời điểm xảy ra vụ việc ngày 26/10/2023, anh Võ Mộng Đạt không mắc bệnh tâm thần, không có rối loạn tâm thần, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ việc và tại thời điểm giám định, anh Đạt được xác định mắc rối loạn vận động phân ly (mã bệnh F44.4 theo Phân loại bệnh quốc tế ICD-10 năm 1992). Theo kết luận giám định, bệnh ở mức độ vừa, điều trị chưa ổn định; tại thời điểm này, anh Đạt vẫn đủ khả năng nhận thức nhưng bị hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Nguyên nhân gây ra bệnh các rối loạn vận động phân ly (F44.4): Do đối tượng bị đánh gây ra một sang chấn tâm lý cho đối tượng, sang chấn tâm lý này là nguyên nhân gây ra bệnh các rối loạn vận động phân ly.

Kết luận này được đưa ra trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ, theo dõi lâm sàng và đánh giá toàn diện trong quá trình giám định.

Rất đông người dân đến theo dõi phiên toà.

Trước đó, Báo Tiền Phong đã điều tra, phản ánh những bức xúc của gia đình nạn nhân Võ Mộng Đạt qua tuyến bài "Bị đánh tới thân tàn ma dại, giám định thương tích 0%". Ngày 24/10/2025, anh Đạt được Công an tỉnh Đắk Lắk đưa xuống Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Đồng Nai) để giám định bổ sung.

Ngày 30/12/2025, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được có tại hồ sơ và Kết luận giám định pháp y tâm thần của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa theo trưng cầu số 470/KL-VPYTW ngày 18/12/2025 đối với anh Võ Mộng Đạt, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin tội phạm nêu trên.

Ngày 12/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk quyết định tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam thời hạn 3 tháng đối với 3 đối tượng để điều tra về tội " Cố ý gây thương tích" theo khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự: Trần Văn Hội, Phan Thanh Tùng, Hồ Văn Viên.