Bao giờ xử lý điểm nứt đồi uy hiếp đường huyết mạch ở Huế?

TPO - Sau các đợt mưa lũ lớn cuối năm 2025, một vết nứt lớn xuất hiện trên sườn đồi sát Tỉnh lộ 14B qua xã Long Quảng (TP. Huế), đe dọa an toàn giao thông. Dù đã nhiều tháng trôi qua, điểm sạt lở nguy hiểm này vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Gần nửa quả đồi sạt trượt

Gần một năm kể từ khi quả đồi bên cạnh Tỉnh lộ 14B đoạn qua xã Long Quảng (TP. Huế) xuất hiện vết nứt lớn và sạt trượt nghiêm trọng, công trình khắc phục khẩn cấp vẫn chưa được triển khai trên thực địa. Trong khi đó, mùa mưa bão năm 2026 đang đến gần, khiến người dân địa phương lo ngại về nguy cơ tái diễn sạt lở, gây ách tắc tuyến giao thông huyết mạch này.

Điểm nứt đồi tại Km34+800 trên Tỉnh lộ 14B vẫn chưa được xử lý dứt điểm

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực Km34+800 trên Tỉnh lộ 14B, dấu vết của đợt thiên tai cuối năm 2025 vẫn hiện hữu. Hệ thống kè bảo vệ taluy dương bị nứt vỡ, nhiều vị trí xuất hiện dấu hiệu sạt trượt, mặt đường có đoạn nghiêng lún, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

Phía trên tuyến đường, quả đồi từng xảy ra sạt lở vẫn còn những cung trượt lớn, là mối đe dọa thường trực đối với hoạt động giao thông cũng như các hộ dân sinh sống gần khu vực chân đồi.

Hệ thống taluy dương và kè bảo vệ bị nứt vỡ do ảnh hưởng mưa lũ cuối năm 2025

Người dân địa phương cho biết, tình trạng nứt đồi bắt đầu xuất hiện từ ngày 29/10/2025, sau những đợt mưa lớn kéo dài. Các rãnh nứt phát triển trên sườn núi, kéo theo khối lượng lớn đất đá sạt xuống chắn ngang tuyến đường. Thời điểm đó, xã Long Quảng gần như bị cô lập do tuyến giao thông chính bị chia cắt.

Dù điểm sạt lở được xác định là đặc biệt nguy hiểm và đã có chủ trương xử lý khẩn cấp từ UBND TP. Huế, nhưng đến nay khu vực này vẫn chưa có hoạt động thi công nào được triển khai.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Lê Công Diễn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP. Huế, cho biết, sau khi xảy ra sự cố, đơn vị đã tổ chức khảo sát hiện trường, lập dự án khắc phục hậu quả thiên tai nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 14B, với tổng mức đầu tư hơn 17 tỷ đồng.

Nhiều vị trí mặt đường Tỉnh lộ 14B xuất hiện tình trạng nghiêng lún sau sạt lở, gây khó khăn cho người và phương tiện lưu thông.

Theo ông Diễn, do mức độ phức tạp của điểm sạt lở, Sở Xây dựng phải thuê đơn vị tư vấn độc lập thực hiện khảo sát, đo vẽ và khoan thăm dò địa chất để xác định nguyên nhân cũng như đề xuất giải pháp xử lý triệt để.

Kết quả khảo sát cho thấy đây không phải hiện tượng sạt lở thông thường. Tại khu vực đồi phía trên Km34+800 xuất hiện cung trượt lớn, tạo thành lớp nứt kéo dài, với phạm vi ảnh hưởng rất rộng. Qua đánh giá chuyên môn, gần một nửa quả đồi đã bị sạt trượt.

“Với hiện trạng địa chất như hiện nay, nếu chỉ xây dựng kè bảo vệ thông thường sẽ không bảo đảm ổn định lâu dài. Khi xảy ra mưa lớn, nguy cơ đất đá tiếp tục trôi xuống tuyến đường bên dưới là rất cao”, ông Diễn cho biết.

Theo phương án được phê duyệt, công trình sẽ xử lý toàn bộ khối đất mất ổn định bằng giải pháp bạt núi, hạ thấp cao độ đến phạm vi cung trượt, sau đó xây dựng hệ thống mái taluy, thoát nước mưa và các hạng mục chống xói lở nhằm bảo đảm ổn định lâu dài cho sườn đồi.

Vẫn vướng mắc

Nguyên nhân chính khiến dự án chưa thể triển khai là vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng.

Gần một nửa quả đồi phía trên Tỉnh lộ 14B đã bị sạt trượt, các cung trượt vẫn diễn biến phức tạp.

Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3 TP. Huế cho biết, qua rà soát thực tế, có 12 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Tổng diện tích cần thu hồi để phục vụ công trình khẩn cấp khắc phục thiên tai hơn 15.000 m2, phần lớn là đất rừng sản xuất.

Đến nay, đơn vị đã hoàn thành công tác đo đạc, kiểm kê, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất và điều kiện bồi thường, đồng thời trình UBND xã Long Quảng ban hành thông báo thu hồi đất để thực hiện các bước tiếp theo.

Điểm sạt lở từng khiến tuyến giao thông huyết mạch vào trung tâm xã Long Quảng bị chia cắt hoàn toàn trong đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025.

Công tác giải phóng mặt bằng trên thực địa tại khu vực sạt lở vẫn dang dở.

Lãnh đạo UBND xã Long Quảng cho biết, địa phương phối hợp với Sở Xây dựng TP. Huế và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3 đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tại các thôn A Chiếu, A Dài và Ga Hin nhằm sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Theo ông Lê Công Diễn, sau khi hoàn tất các thủ tục về đất đai và giải phóng mặt bằng, dự án sẽ được triển khai ngay theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp của Chủ tịch UBND TP. Huế. Sở Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành việc xử lý điểm sạt lở nghiêm trọng tại Km34+800 trước mùa mưa bão năm nay.

Tuy nhiên, nếu các thủ tục tiếp tục vướng mắc kéo dài, nguy cơ tái diễn sạt lở, gây chia cắt tuyến đường huyết mạch của xã miền núi Long Quảng trong mùa mưa bão tới vẫn là nỗi lo hiện hữu.