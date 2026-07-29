Dự án kè chống sạt lở hơn 300 tỷ đồng ở Cà Mau chậm tiến độ vì mặt bằng

TPO - Dự án kè chống sạt lở sông Gành Hào (xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau) vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng, dài chưa tới 1km, mục tiêu hoàn thành cuối năm nay, nhưng tới nay tiến độ mới đạt 50%, do còn vướng mặt bằng.

Dự án xử lý xói lở và gia cố lòng sông thị trấn Gành Hào (xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau) có chiều dài tuyến kè 945m, tổng mức đầu tư hơn 310 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn năm 2022 - 2026.

Dự án kè sông Gành Hào tới nay mới đạt khoảng 50% khối lượng.

Dự án có 39 trường hợp bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng. Tới nay, có 31 trường hợp thống nhất bàn giao mặt bằng, còn 8 trường hợp chưa di dời, đa số là đất của doanh nghiệp.

Ông Huỳnh Tấn Khanh - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng xã Gành Hào cho biết, địa phương đang tập trung hoàn tất giải phóng mặt bằng cho dự án, phấn đấu xong trước ngày 31/7. Những trường hợp vướng mặt bằng còn lại chủ yếu kiến nghị, khiếu nại liên quan đến hỗ trợ tài sản ngoài phạm vi thu hồi đất; đơn giá bồi thường đất, công trình, vật kiến trúc hay phân loại công trình.

Địa phương đang phối hợp với các sở, ngành và chủ đầu tư kiểm tra, rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét xử lý.

Dự án kè sông Gành Hào còn 8 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, công trường dở dang

Ông Nguyễn Đức Tâm - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp tỉnh Cà Mau (chủ đầu tư) thừa nhận, tiến độ dự án bị chậm so với kế hoạch chung, một phần do vướng mặt bằng.

"Tới nay tiến độ công trình chỉ đạt khoảng 50%, kể cả giờ có mặt bằng cũng khó hoàn thành trong năm nay. Chúng tôi sẽ xin gia hạn nếu không kịp tiến độ", ông Tâm nói.

Được biết, tiến độ giải ngân của dự án tới nay đạt khoảng 210 tỷ đồng.

Không chỉ vướng mặt bằng, dự án còn chịu tác động bởi giá vật liệu xây dựng tăng cao.

Vì thời gian dài không có mặt bằng thi công, giá vật liệu xây dựng lại tăng cao, nên đã có 2/3 nhà thầu dự án xin chấm dứt hợp đồng.

UBND tỉnh Cà Mau đã thống nhất chủ trương chấm dứt hợp đồng với 2 nhà thầu, giao chủ đầu tư chọn nhà thầu khác thay thế.

Bờ kè sông Gành Hào dở dang, một số đoạn chưa thể thi công do vướng mặt bằng.