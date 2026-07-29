Dự án kè chống sạt lở hơn 300 tỷ đồng ở Cà Mau chậm tiến độ vì mặt bằng

Dự án xử lý xói lở và gia cố lòng sông thị trấn Gành Hào (xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau) có chiều dài tuyến kè 945m, tổng mức đầu tư hơn 310 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn năm 2022 - 2026.
Dự án có 39 trường hợp bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng. Tới nay, có 31 trường hợp thống nhất bàn giao mặt bằng, còn 8 trường hợp chưa di dời, đa số là đất của doanh nghiệp.
Ông Huỳnh Tấn Khanh - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng xã Gành Hào cho biết, địa phương đang tập trung hoàn tất giải phóng mặt bằng cho dự án, phấn đấu xong trước ngày 31/7. Những trường hợp vướng mặt bằng còn lại chủ yếu kiến nghị, khiếu nại liên quan đến hỗ trợ tài sản ngoài phạm vi thu hồi đất; đơn giá bồi thường đất, công trình, vật kiến trúc hay phân loại công trình.
Địa phương đang phối hợp với các sở, ngành và chủ đầu tư kiểm tra, rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét xử lý.
Ông Nguyễn Đức Tâm - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp tỉnh Cà Mau (chủ đầu tư) thừa nhận, tiến độ dự án bị chậm so với kế hoạch chung, một phần do vướng mặt bằng.
"Tới nay tiến độ công trình chỉ đạt khoảng 50%, kể cả giờ có mặt bằng cũng khó hoàn thành trong năm nay. Chúng tôi sẽ xin gia hạn nếu không kịp tiến độ", ông Tâm nói.
Được biết, tiến độ giải ngân của dự án tới nay đạt khoảng 210 tỷ đồng.
Không chỉ vướng mặt bằng, dự án còn chịu tác động bởi giá vật liệu xây dựng tăng cao.
Vì thời gian dài không có mặt bằng thi công, giá vật liệu xây dựng lại tăng cao, nên đã có 2/3 nhà thầu dự án xin chấm dứt hợp đồng.
UBND tỉnh Cà Mau đã thống nhất chủ trương chấm dứt hợp đồng với 2 nhà thầu, giao chủ đầu tư chọn nhà thầu khác thay thế.
Trước đó, như Tiền Phong thông tin, toàn tỉnh Cà Mau có 57 công trình, dự án trọng điểm. Trong đó, có 26 công trình, dự án đang triển khai giải phóng mặt bằng, thi công. Tính đến ngày 10/7, nhiều dự án lớn đã giải phóng mặt bằng đạt hơn 95%. Tuy nhiên, một số dự án giải phóng mặt bằng chậm, như: Dự án đường Trèm Trẹm - Xẻo Quao (xã Hồng Dân); Dự án xử lý xói lở, gia cố lòng sông thị trấn Gành Hào (xã Gành Hào)...