Một bệnh viện tìm người nhà nam bệnh nhân đang nguy kịch

TPO - Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận vừa phát thông báo khẩn tìm thân nhân một nam bệnh nhân khoảng 56 tuổi, nghi ở xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng đang trong tình trạng hôn mê sâu, thở máy tại đơn vị.

Ngày 28/7, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng phát thông báo khẩn tìm người thân của một nam bệnh nhân đang điều trị trong tình trạng nguy kịch tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc.

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân là nam giới, khoảng 56 tuổi, chưa rõ danh tính, trú tại xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng. Người này được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu từ ngày 27/7.

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận thông báo tìm người nhà bệnh nhân trong hình.

Các bác sĩ tại bệnh viện cho biết, bệnh nhân hiện hôn mê sâu, phải thở máy và tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

Từ thời điểm tiếp nhận đến nay, bệnh viện vẫn chưa xác định được danh tính cũng như chưa liên hệ được với người thân của bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đề nghị người dân nếu là thân nhân hoặc biết thông tin về bệnh nhân, đặc biệt tại khu vực xã Hàm Thuận Nam, khẩn trương liên hệ và đến bệnh viện để phối hợp chăm sóc, điều trị cho người bệnh.

Mọi thông tin liên quan, người dân có thể liên hệ Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận qua số điện thoại 0252.3939242 hoặc nhắn tin đến Fanpage Công tác xã hội Bệnh viện Bình Thuận.