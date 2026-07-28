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Công an Lâm Đồng kịp thời giải cứu 16 người bị cô lập do mưa lớn

Thái Lâm

TPO - Mưa lớn gây ngập sâu tại phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng khiến 16 người dân bị cô lập. Ngay sau đó, lực lượng Công an Lâm Đồng đã kịp thời tiếp cận hiện trường, đưa toàn bộ người dân đến nơi an toàn.

Sáng 28/7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa kịp thời giải cứu 16 người dân bị mắc kẹt do ngập lụt tại khu vực cầu số 3, đường Xuân Diệu, phường 3 Bảo Lộc.

Lực lượng cảnh sát đưa toàn bộ người dân đến nơi an toàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 3 nhận tin báo từ Công an phường 3 Bảo Lộc về việc mưa lớn gây ngập sâu tại khu vực cầu số 3, khiến 5 hộ dân với 16 người bị cô lập, cần được hỗ trợ khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị đã điều động 2 xe chuyên dụng cùng 10 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

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Lực lượng cứu nạn giải cứu bé trai bị nước lũ cô lập.

Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định khu vực ngập sâu, dòng nước chảy xiết, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ngay sau đó, đội cứu nạn triển khai phương án theo nguyên tắc ưu tiên cứu người, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Các tổ công tác phối hợp với công an địa phương tiếp cận từng hộ dân, trang bị 16 áo phao và 5 phao tròn, hướng dẫn người dân di chuyển theo đội hình an toàn. Đối với 6 trường hợp là người già, trẻ nhỏ và người không thể tự di chuyển, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp dìu, cõng đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm.

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Một cán bộ sẵn sàng đón người dân từ điểm cô lập đến nơi an toàn.
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Sử dụng thuyền giải cứu người dân.

Đến khoảng 9h cùng ngày, toàn bộ 16 người thuộc 5 hộ dân đã được đưa đến nơi an toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó khi có tình huống phát sinh.

Thông tin từ cơ quan quan chức tỉnh Lâm Đồng, từ chiều 27/7 đến rạng sáng 28/7, mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương khu vực Bảo Lộc bị ngập sâu từ 0,5cm đến hơn 1,2m.

Thái Lâm
#Cảnh sát Lâm Đồng #cứu hộ #mưa lớn #ngập lụt #khu vực Bảo Lộc #giải cứu 16 người bị cô lập #phường 3 Bảo Lộc

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