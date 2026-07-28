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Một thuyền viên nghi tự thắt cổ, chết trên tàu cá giữa biển

Thái Lâm

TPO - Một thuyền viên nghi tự thắt cổ, chết trên tàu cá khi đang khai thác hải sản ngoài khơi tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, người này từng nhảy xuống biển nhưng được các thuyền viên kịp thời cứu sống.

Ngày 28/7, Đồn Biên phòng Phước Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân một thuyền viên tử vong trên tàu cá khi đang hoạt động khai thác hải sản trên biển.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 27/7, bà N.T.T.H. (SN 1991, trú phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng) đến Trạm Kiểm soát Biên phòng La Gi trình báo việc chồng bà là ông Đ.Q.L. - chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá BTh 99730 TS thông báo có một thuyền viên tử vong trên tàu.

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Khu vực Cảng La Gi. Ảnh: Hắc Long.

Theo cơ quan chức năng, tàu cá BTh 99730 TS có công suất 435CV, dài 17,15m, xuất bến từ Cảng cá La Gi ngày 17/7 với 9 lao động để khai thác hải sản.

Đến ngày 24/7, tàu tiếp nhận thêm 2 lao động là ông D. (chưa rõ nhân thân, lai lịch) và ông T.V.B. (SN 1977, trú phường La Gi) từ một tàu thu mua hải sản ngoài khơi khu vực Vũng Tàu.

Theo lời khai của các thuyền viên, trong quá trình làm việc, ông D. có biểu hiện không hợp tác lao động. Khoảng 22h ngày 26/7, người này bất ngờ nhảy xuống biển. Sau đó, các thuyền viên đã kịp thời cứu vớt đưa trở lại tàu. Lo ngại ông D. tiếp tục có hành động nguy hiểm, mọi người đã giữ ông này để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, đến khoảng 12h ngày 27/7, khi tàu đang hoạt động tại vị trí cách Cảng cá La Gi khoảng 75 hải lý về phía Tây Nam, các thuyền viên phát hiện ông D. đã thắt cổ và tử vong trên tàu.

Ngay sau đó, thuyền trưởng cho tàu quay về Cảng cá La Gi để trình báo và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý. Dự kiến trong chiều 28/7, tàu sẽ cập cảng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Phước Lộc đã chỉ đạo Trạm Kiểm soát Biên phòng La Gi tiếp nhận tin báo, xác minh ban đầu, đồng thời cử cán bộ phối hợp bảo vệ hiện trường khi tàu cập bến và phục vụ công tác điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Thái Lâm
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