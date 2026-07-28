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Xác minh vụ người đàn ông nghi tự tử sau phản ánh mua 'đất lệch ranh' ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Công an phường Tân Đông Hiệp đã đề nghị UBND phường Phú An (cùng thuộc TPHCM) phối hợp, cung cấp thông tin để xác minh vụ anh H.B.L. nghi tự tử sau khi phản ánh những vướng mắc liên quan đến giao dịch mua đất.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong tối 28/7, lãnh đạo UBND phường Phú An cho biết thửa đất liên quan đến nội dung phản ánh của anh H.B.L. nằm trên địa bàn phường Phú An. Tuy nhiên, nơi anh L. tạm trú và được phát hiện tử vong thuộc địa bàn phường Tân Đông Hiệp, TPHCM.

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Anh L. thời điểm trước khi xảy ra sự việc.

Do đó, Công an phường Tân Đông Hiệp là đơn vị tiếp nhận, xác minh vụ việc. Đơn vị này đã đề nghị UBND phường Phú An phối hợp, kiểm tra và cung cấp các thông tin liên quan đến thửa đất cũng như quá trình giao dịch chuyển nhượng.

“Phường Phú An sẽ phối hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ và những thông tin có liên quan theo yêu cầu của Công an phường Tân Đông Hiệp”, lãnh đạo UBND phường Phú An cho biết.

Những ngày qua, vụ anh H.B.L (37 tuổi, quê Nghệ An) tử vong sau khi đăng tải bài viết phản ánh về một giao dịch bất động sản đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo thông tin ban đầu, anh L. tạm trú tại một địa chỉ trên đường Bùi Thị Xuân, phường Tân Đông Hiệp, làm nghề mua bán và sửa chữa xe đạp điện. Trước khi tử vong, anh đăng bài trên trang cá nhân, trình bày những vướng mắc phát sinh sau khi gia đình mua một thửa đất tại phường Phú An.

Thửa đất có diện tích hơn 202m², thuộc tờ bản đồ số 28. Người đứng tên nhận chuyển nhượng là em gái anh L.. Giá mua bán được các bên thỏa thuận là 1,2 tỷ đồng, bao gồm chi phí thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận và đo đạc.

Đầu tháng 7/2025, các bên ký hợp đồng công chứng chuyển nhượng. Đến tháng 8/2025, thủ tục đăng ký biến động, sang tên thửa đất được hoàn tất.

Tuy nhiên, theo nội dung anh L. đăng tải và thông tin từ người thân, trong thời gian chờ hoàn thành thủ tục, anh L. thuê một đơn vị đo đạc tư nhân kiểm tra hiện trạng và cho rằng vị trí, tọa độ, ranh giới thực tế của thửa đất có sự sai lệch so với thông tin được cung cấp.

Sau đó, anh L. tìm cách liên hệ với chủ đất cũ và người môi giới để đề nghị giải quyết, trả lại đất và nhận lại tiền. Người môi giới được cho là đã đề xuất phương án hoán đổi bằng một thửa đất khác hoặc một căn nhà, song vụ việc giải quyết chưa hoàn tất thì anh L. nghi đã tự tử.

Liên quan đến thủ tục tại địa phương, UBND phường Phú An cho biết trước khi vụ việc xảy ra, phường chưa tiếp nhận yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai nào từ anh L. hoặc gia đình đối với thửa đất nói trên.

Công an phường Tân Đông Hiệp đang phối hợp với UBND phường Phú An và các đơn vị liên quan xác minh nguyên nhân tử vong của anh L., đồng thời làm rõ quá trình giao dịch, hiện trạng pháp lý và những nội dung được phản ánh liên quan đến thửa đất.

Nguyễn Dũng
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