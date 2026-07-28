Bị phạt 7,5 triệu đồng vì thu tiền trông giữ xe cao hơn giá niêm yết

TPO - Thu 30.000 đồng/lượt ô tô thay vì 20.000 đồng như niêm yết, quản lý một bãi trông giữ xe ở phường Cửa Lò (Nghệ An) bị xử phạt 7,5 triệu đồng và buộc hoàn trả số tiền thu vượt cho khách.

Ngày 28/7, UBND phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) cho biết đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông P.V.D. (SN 1985, trú phường Vinh Phú) vì hành vi thu tiền dịch vụ trông giữ xe cao hơn mức giá đã niêm yết.

Phương tiện nhích từng chút ở Cửa Lò.

Trước đó, trong đợt kiểm tra đột xuất tại bãi trông giữ xe số 19 do ông D. quản lý, lực lượng chức năng phát hiện giá dịch vụ được niêm yết là 20.000 đồng/lượt đối với ô tô, nhưng thực tế khách hàng phải trả 30.000 đồng/lượt.

Ngoài mức phạt 7,5 triệu đồng, cơ quan chức năng yêu cầu ông D. hoàn trả phần tiền đã thu vượt so với giá niêm yết cho khách hàng.

Lãnh đạo phường Cửa Lò cho biết, sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất các bãi trông giữ xe và cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm quyền lợi du khách, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện.