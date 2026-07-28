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Nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ tại Lạng Sơn, Cao Bằng

Anh Trọng

TPO - Trong mấy ngày qua người tham gia giao thông trên quốc lộ (QL) 4, QL3 Lạng Sơn đi Cao Bằng thấy xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Có điểm được cảnh báo, có điểm đất đá sạt lở vẫn nằm nguyên trên đường gây nguy hiểm, cản trở giao thông.

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Những ngày qua khu vực miền núi phía Bắc có mưa lớn liên tục và xảy ra tình trạng sạt lở núi trên các tuyến QL3, QL4.
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Tại nhiều vị trí sạt lở trên QL3 qua địa bàn Cao Bằng, vẫn nguyên những khối đá to lăn xuống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường
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Trên QL4, tại đoạn qua xã Na Sầm, Lạng Sơn, tình trạng sườn núi sạt lở đất chiếm gần một nửa lòng đường.
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Một số vị trí sạt lở trên QL4 hướng từ xã Na Sầm (Lạng Sơn) đi Cao Bằng được đơn vị quản lý đường bộ cắm biển cảnh báo
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QL4 đoạn qua xã Thạch An (Cao Bằng) cũng xuất hiện tình trạng sạt sườn núi.
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Trên QL3 qua Cao Bằng, nhiều đoạn vách và sườn núi đi qua khu dân cư được bao móng và kè chống sạt lở, nhưng những ngày qua tình trạng sạt lở vẫn xảy ra.
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Sạt lở trên QL3 đoạn qua tỉnh Cao Bằng
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Hình ảnh chân núi bám theo QL3, đoạn qua Lạng Sơn xuất hiện các vệt nứt lớn, cảnh báo nguy cơ sạt lở nguy hiểm.

Ngày 28/7, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, tình trạng sạt lở trên QL3 và QL4 qua Cao Bằng, Lạng Sơn đang xảy ra tại một số vị trí sau những trận mưa lớn, Cục đã có chỉ đạo Khu Quản lý đường bộ số 1 rà soát, thống kê và có biện pháp xử lý sớm. Với các vị trí có nguy cơ, phải đặt cảnh báo để người tham gia giao thông nắm bắt sớm từ xa.

Anh Trọng
#Sạt lở #sạt lở trên quốc lộ 3 #quốc lộ 4 #Cục Đường bộ Việt Nam #sạt lở núi #Giao thông đi lại khó khăn

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