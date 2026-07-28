Nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ tại Lạng Sơn, Cao Bằng

Ngày 28/7, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, tình trạng sạt lở trên QL3 và QL4 qua Cao Bằng, Lạng Sơn đang xảy ra tại một số vị trí sau những trận mưa lớn, Cục đã có chỉ đạo Khu Quản lý đường bộ số 1 rà soát, thống kê và có biện pháp xử lý sớm. Với các vị trí có nguy cơ, phải đặt cảnh báo để người tham gia giao thông nắm bắt sớm từ xa.