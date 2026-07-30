Bloomberg: Chiến sự Mỹ - Iran có thể kéo dài nhiều tuần do bế tắc ở eo biển Hormuz

TPO - Cuộc chiến giữa Mỹ và Iran khó sớm chấm dứt khi bất đồng về quyền kiểm soát eo biển Hormuz vẫn chưa được tháo gỡ. Dù các kênh ngoại giao vẫn hoạt động, hai bên được dự báo sẽ tiếp tục duy trì các đợt giao tranh cường độ thấp xen kẽ với đàm phán gián tiếp, theo Bloomberg.

Bloomberg dẫn lời nhiều quan chức đương nhiệm và cựu quan chức Mỹ, Iran cùng châu Âu cho biết cuộc chiến giữa Mỹ và Iran có khả năng kéo dài thêm nhiều tuần, thậm chí vài tháng, do Washington và Tehran vẫn chưa thể thu hẹp bất đồng về eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới.

Các nguồn tin thân cận với các quan chức cấp cao ở cả hai nước cho biết tình hình khó có thể thay đổi trong thời gian ngắn. Thay vào đó, xung đột nhiều khả năng sẽ tiếp diễn theo chu kỳ quen thuộc: giao tranh quân sự ở mức hạn chế, tạm lắng trong thời gian ngắn rồi lại bùng phát.

Hormuz tiếp tục là điểm nghẽn

Nguồn tin của Bloomberg cho biết Iran vẫn kiên quyết yêu cầu quyền kiểm soát hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, đồng thời muốn áp dụng cơ chế thu phí đối với các tàu chở dầu và tàu thương mại đi vào Vịnh Ba Tư.

Ảnh minh hoạ.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là không sẵn sàng nhượng bộ về vấn đề này và khó chấp nhận bất kỳ thỏa hiệp nào nếu Tehran không thay đổi lập trường.

Đối với Iran, quyền kiểm soát Hormuz không chỉ là đòn bẩy gây sức ép đối với Mỹ mà còn được xem là yếu tố then chốt bảo đảm an ninh quốc gia.

Nguy cơ leo thang vẫn đang được kiềm chế

Theo các nguồn tin, giới lãnh đạo Iran tin rằng Washington sẽ tránh một chiến dịch quân sự quy mô lớn vì lo ngại giá dầu có thể vượt mốc 100 USD/thùng, gây tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu và các đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh.

Một nguồn tin cho biết chính nguy cơ giá năng lượng tăng mạnh đã góp phần khiến ông Trump tạm dừng các cuộc không kích hằng ngày nhằm vào Iran và chuyển trọng tâm sang ngoại giao.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly bác bỏ các nhận định này, khẳng định những đánh giá dựa trên các nguồn tin giấu tên chỉ là suy đoán và "chỉ Tổng tư lệnh mới biết bước đi tiếp theo của mình".

Bloomberg cũng dẫn các nguồn tin cho biết Tehran nhận thức được Mỹ đang đối mặt với sức ép về nguồn dự trữ dầu chiến lược cũng như lượng vũ khí hiện đại bị tiêu hao sau nhiều tháng giao tranh. Dù vậy, họ cho rằng Washington vẫn sẽ không nhượng bộ nếu Iran tiếp tục giữ lập trường cứng rắn về Hormuz.

Oman nỗ lực làm trung gian

Trong bối cảnh đó, Oman đang thúc đẩy một thỏa thuận tạm thời nhằm tạo điều kiện cho nhiều tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, qua đó mở đường để Mỹ và Iran nối lại các cuộc đàm phán chính thức.

Tuy nhiên, các cuộc thương lượng được cho là đang đình trệ khi Tehran vẫn khẳng định yêu cầu quyền kiểm soát duy nhất đối với hoạt động hàng hải hướng vào Vịnh Ba Tư.

Các chuyên gia của Bloomberg Economics nhận định việc khôi phục ổn định lâu dài sẽ chưa thể diễn ra trong tương lai gần. Theo họ, Mỹ tiếp tục tìm cách gây sức ép buộc Iran nhượng bộ, trong khi Tehran vẫn cho thấy khả năng đáp trả nếu căng thẳng leo thang.

"Việc khôi phục ổn định lâu dài sẽ không diễn ra sớm. Mỹ tiếp tục cố gắng buộc Iran nhượng bộ, và Tehran cho thấy họ sẵn sàng và có khả năng đáp trả sự leo thang của Mỹ", các nhà phân tích cho hay.

Tuy nhiên, các nguồn tin cũng cho rằng cả Washington và Tehran đều không mong muốn tái diễn một cuộc đối đầu toàn diện như giai đoạn trước, khi Mỹ và Israel tiến hành các đợt không kích quy mô lớn còn Iran đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và đồng minh trong khu vực.

Trong ngắn hạn, kịch bản được đánh giá có khả năng cao nhất là các cuộc giao tranh ở cường độ thấp sẽ tiếp tục song song với các vòng đàm phán gián tiếp do Oman làm trung gian.