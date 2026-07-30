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Pháp luật

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Bà chủ 9X đầu tư 5 tỷ đồng nhập hàng hiệu giả đưa về bán ở Phú Quốc

Nhật Huy

TPO - Liên quan vụ kinh doanh hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng tại Phú Quốc (An Giang), nữ nghi phạm được xác định là chủ mưu vừa đến cơ quan công an đầu thú. Bà chủ 9X này khai đã đầu tư hơn 5 tỷ đồng để tổ chức, thuê người đứng tên doanh nghiệp và bán hàng giả.

Ngày 30/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang mở rộng điều tra vụ án Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, liên quan đường dây kinh doanh hàng giả nhãn hiệu quy mô lớn tại Phú Quốc.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình mở rộng vụ án, Phạm Thị Kim Xuyến (SN 1997, ngụ TP. Đà Nẵng) đã đến công an đầu thú và thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

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Phạm Thị Kim Xuyến.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 8/2025, Xuyến là chủ mưu, bỏ hơn 5 tỷ đồng đầu tư cơ sở kinh doanh tại Phú Quốc, tỉnh An Giang. Để che giấu vai trò, Xuyến thuê Trần Thị Thanh Nguyên đứng tên thành lập Công ty TNHH Phú Quốc Factory và trực tiếp điều hành hoạt động của doanh nghiệp.

Sau đó, Xuyến tổ chức nhập số lượng lớn hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng (như Chanel, Dior, Louis Vuitton và Gucci...) từ Hà Nội đưa về Phú Quốc để bán. Quá trình hoạt động, cơ sở này bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và thu giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm.

Liên quan vụ án, trước đó, ngày 2/6/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Thị Thanh Nguyên (SN 2002, ngụ đặc khu Phú Quốc) - Giám đốc Công ty TNHH Phú Quốc Factory, để điều tra về hành vi "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp", theo Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng tổ chức kinh doanh hàng hóa giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng như Chanel, Dior, Louis Vuitton và Gucci. Tang vật thu giữ gồm hơn 350 sản phẩm là ví, túi xách giả mạo các nhãn hiệu trên, có tổng giá trị ước tính hơn 1 tỷ đồng.

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Một phần hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng bị thu giữ phục vụ điều tra.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Nhật Huy
#Phú Quốc #hàng giả #hàng giả nhãn hiệu #đầu thú #An Giang

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