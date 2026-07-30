Chủ tịch Thanh Hóa yêu cầu giảm hội họp, dành thời gian xuống cơ sở

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương cắt giảm các cuộc họp không cần thiết, hạn chế triệu tập cán bộ xã, phường lên tỉnh khi có thể họp trực tuyến; đồng thời dành nhiều thời gian hơn để kiểm tra hiện trường, xử lý công việc và tháo gỡ vướng mắc ngay tại cơ sở.

Ngày 30/7, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng đã ký, ban hành chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng tham mưu; giảm các cuộc họp không cần thiết và tăng thời gian làm việc tại cơ sở.

Theo chỉ thị, thời gian qua, một số cơ quan, đơn vị vẫn còn tình trạng chất lượng tham mưu chưa đáp ứng yêu cầu, phát sinh nhiều cuộc họp không cần thiết, làm kéo dài thời gian xử lý công việc và giảm quỹ thời gian dành cho việc kiểm tra thực tế, tháo gỡ khó khăn cho địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, yêu cầu xử lý các dự án tồn đọng.

Để khắc phục tình trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường chỉ tổ chức họp khi thực sự cần thiết; không họp đối với những nội dung đã được phân cấp, phân quyền hoặc có thể giải quyết bằng văn bản, trên môi trường số...

Các cơ quan thực hiện nguyên tắc "một nội dung - một cuộc họp", lồng ghép các nội dung liên quan để giảm số lượng cuộc họp. Từ nay đến hết năm 2026, hạn chế tối đa việc triệu tập cán bộ xã, phường lên tỉnh dự họp khi có thể tham gia trực tuyến; đẩy mạnh xử lý thủ tục hành chính và gửi, nhận văn bản trên môi trường điện tử.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành dành tối thiểu một phần ba thời gian làm việc trong tháng để đi cơ sở, kiểm tra hiện trường, làm việc trực tiếp với chính quyền địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân.

Nhiều dự án ở Thanh Hóa chậm tiến độ, chờ gỡ vướng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, với thời gian tiết kiệm được từ việc cắt giảm hội họp sẽ tập trung cho các nhiệm vụ trọng tâm như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ các dự án chậm tiến độ, giải phóng mặt bằng, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng, đưa các dự án lớn vào hoạt động đúng kế hoạch và hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách.

Văn phòng UBND tỉnh cũng được giao xây dựng lịch công tác theo hướng bố trí ít nhất hai ngày mỗi tuần không tổ chức họp tại trụ sở để Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi cơ sở, kiểm tra hiện trường và làm việc trực tiếp với các địa phương.