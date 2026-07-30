Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chủ tịch Thanh Hóa yêu cầu giảm hội họp, dành thời gian xuống cơ sở

Phạm Trường

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương cắt giảm các cuộc họp không cần thiết, hạn chế triệu tập cán bộ xã, phường lên tỉnh khi có thể họp trực tuyến; đồng thời dành nhiều thời gian hơn để kiểm tra hiện trường, xử lý công việc và tháo gỡ vướng mắc ngay tại cơ sở.

Ngày 30/7, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng đã ký, ban hành chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng tham mưu; giảm các cuộc họp không cần thiết và tăng thời gian làm việc tại cơ sở.

Theo chỉ thị, thời gian qua, một số cơ quan, đơn vị vẫn còn tình trạng chất lượng tham mưu chưa đáp ứng yêu cầu, phát sinh nhiều cuộc họp không cần thiết, làm kéo dài thời gian xử lý công việc và giảm quỹ thời gian dành cho việc kiểm tra thực tế, tháo gỡ khó khăn cho địa phương, doanh nghiệp và người dân.

8181.jpg
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, yêu cầu xử lý các dự án tồn đọng.

Để khắc phục tình trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường chỉ tổ chức họp khi thực sự cần thiết; không họp đối với những nội dung đã được phân cấp, phân quyền hoặc có thể giải quyết bằng văn bản, trên môi trường số...

Các cơ quan thực hiện nguyên tắc "một nội dung - một cuộc họp", lồng ghép các nội dung liên quan để giảm số lượng cuộc họp. Từ nay đến hết năm 2026, hạn chế tối đa việc triệu tập cán bộ xã, phường lên tỉnh dự họp khi có thể tham gia trực tuyến; đẩy mạnh xử lý thủ tục hành chính và gửi, nhận văn bản trên môi trường điện tử.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành dành tối thiểu một phần ba thời gian làm việc trong tháng để đi cơ sở, kiểm tra hiện trường, làm việc trực tiếp với chính quyền địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân.

tp-1.jpg
Nhiều dự án ở Thanh Hóa chậm tiến độ, chờ gỡ vướng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, với thời gian tiết kiệm được từ việc cắt giảm hội họp sẽ tập trung cho các nhiệm vụ trọng tâm như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ các dự án chậm tiến độ, giải phóng mặt bằng, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng, đưa các dự án lớn vào hoạt động đúng kế hoạch và hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách.

Văn phòng UBND tỉnh cũng được giao xây dựng lịch công tác theo hướng bố trí ít nhất hai ngày mỗi tuần không tổ chức họp tại trụ sở để Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi cơ sở, kiểm tra hiện trường và làm việc trực tiếp với các địa phương.

Phạm Trường
#Thanh Hóa #công tác hành chính #họp trực tuyến #kiểm tra cơ sở #quản lý nhà nước #đầu tư #dân cư

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe