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Xe máy lao xuống vực, mẹ tử vong, con bị thương nặng

Hoài Nam

TPO - Hai mẹ con ở Hà Tĩnh gặp nạn khi đi xe máy, khiến người mẹ tử vong, con gái bị thương nặng. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Ngày 30/7, lãnh đạo Công an phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến một người tử vong, một người bị thương nặng tại khu vực núi Hồng Lĩnh.

Khoảng 7h cùng ngày, người dân phát hiện một phụ nữ nằm bất động dưới chân vách núi tại tổ dân phố Ngọc Sơn, phường Bắc Hồng Lĩnh. Cách đó không xa, một cô gái bị thương nặng nằm cạnh chiếc xe máy trong bụi cây nên trình báo cơ quan chức năng.

Công an phường Bắc Hồng Lĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra vụ việc.

Cơ quan công an xác định các nạn nhân là bà H.T.H. (45 tuổi) và con gái là T.L. (18 tuổi, cùng trú phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).

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Hiện trường nơi phát hiện chiếc xe máy.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16h ngày 29/7, bà H. cùng con gái điều khiển xe máy đi đến chùa Long Đàm tại thôn Ngọc Sơn, phường Bắc Hồng Lĩnh. Khi lưu thông trên tuyến đường ven núi, hai mẹ con bất ngờ gặp tai nạn khiến xe máy lao xuống vực.

Sau cú va chạm, bà H. rơi từ vách núi cao khoảng 20m xuống phía dưới và tử vong tại chỗ. Con gái 18 tuổi cùng chiếc xe máy mắc lại trên sườn vách núi, bị thương nặng.

Đại diện Công an phường Bắc Hồng Lĩnh cho biết, hai nạn nhân quê ở địa phương nhưng hiện sinh sống tại Đà Nẵng. Thời điểm xảy ra vụ việc, hai mẹ con về thăm quê.

Hoài Nam
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