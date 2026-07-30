Cán bộ chủ động đến nhà, cà phê dịch vụ công ở Gia Lai

TPO - Thay vì ngồi tại quầy chờ người dân đến, các địa phương ở tỉnh Gia Lai đang chủ động đưa dịch vụ công đến tận nhà và cả những không gian gần gũi như quán cà phê.

Từ giữa tháng 7/2026, mô hình “Thủ tục hành chính chủ động - Không chờ người dân đến” đang được UBND xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai triển khai, ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực.

Để thực hiện mô hình, một Tổ công tác lưu động của xã Hoài Ân sẽ đến tận nhà thu nhận, hướng dẫn và tiếp nhận các loại hồ sơ như chứng thực, đăng ký khai sinh, khai tử, xác nhận tình trạng hôn nhân, thủ tục đất đai cũng như các chính sách bảo trợ xã hội. Bên cạnh đó, cán bộ xã còn hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 và hướng dẫn thao tác nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công.

Cán bộ của xã Hoài Ân trực tiếp đến nhà người dân để tư vấn, hỗ trợ làm thủ tục hành chính. Ảnh: Trương Định

Bà Trần Thị Thu (thôn Gia Đức, xã Hoài Ân) chia sẻ, bà rất vui mừng khi được cán bộ đến tận nhà hướng dẫn, giúp làm giấy tờ. Ở tuổi 78, thời gian qua bà Thu vẫn canh cánh một nỗi lo hoàn tất thủ tục phân chia di sản để các con sau này không xảy ra tranh chấp. Nhưng tuổi cao, sức yếu, việc đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã làm hồ sơ còn gặp nhiều khó khăn.

Khi bà còn đang loay hoay chưa biết xoay xở ra sao, chỉ một cuộc điện thoại hỏi về thủ tục đã đưa cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã đến tận nhà. Tại đây, bà Thu được hướng dẫn chứng thực chữ ký, điểm chỉ, lập văn bản ủy quyền và hoàn thiện toàn bộ hồ sơ phân chia di sản thừa kế ngay tại chỗ.

Không chỉ linh hoạt trong việc hỗ trợ tại nhà, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoài Ân, người dân cũng phản hồi tích cực khi đến thực hiện các thủ tục hành chính. Bà Lê Thị Bích Thủy (59 tuổi, thôn Gia Chiểu, xã Hoài Ân) cho biết, nếu trước đây, mỗi lần lên xã làm giấy tờ mất thời gian nhiều, thì bây giờ mọi thứ rất nhanh gọn. Hôm nay đăng ký, ngày mai có giấy hẹn trả kết quả rõ ràng. "Đến nơi có các cháu Đoàn viên thanh niên nhiệt tình hướng dẫn, cán bộ thì giải thích cặn kẽ từng thủ tục nên tôi rất yên tâm", bà Thuỷ chia sẻ.

Người dân được lãnh đạo UBND xã Hoài Ân hướng dẫn làm các thủ tục hành chính.

﻿ Ảnh: Trương Định

Các bạn đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân. Ảnh: Trương Định

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Ân Trần Anh Hoàng Vũ, mô hình “Thủ tục hành chính chủ động - Không chờ người dân đến” nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Qua đó góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các nhóm đối tượng dân cư, đặc biệt là người cao tuổi, người khuyết tật, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và người chưa thành thạo công nghệ thông tin. Đặc biệt, mô hình hướng đến thay đổi thói quen của người dân từ nộp hồ sơ trực tiếp sang sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Uống cà phê làm dịch vụ công

Cuối tuần, nhiều người dân xã Ân Hảo, tỉnh Gia Lai lại ghé một quán cà phê ở thôn Mỹ Thành để... làm thủ tục hành chính. Trong không gian gần gũi, cởi mở, Tổ hỗ trợ dịch vụ công lưu động của xã trực tiếp hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tra cứu thông tin và giải đáp các thủ tục hành chính.

Mô hình "Cà phê dịch vụ công" được triển khai vào thứ 7.

Theo UBND xã Ân Hảo, mô hình "Cà phê dịch vụ công" được triển khai nhằm khắc phục khó khăn cho người dân ở các khu vực xa Trung tâm Phục vụ hành chính công; đồng thời tạo thêm một không gian thân thiện để đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn. Ông Võ Duy Tín - Chủ tịch UBND xã Ân Hảo cho biết, địa phương bố trí khoảng 20 cán bộ thuộc các phòng, ban chuyên môn tham gia hỗ trợ. Sau hơn một tháng triển khai, mô hình đã phục vụ hàng trăm lượt người dân ngay tại quán cà phê.

Nhờ tận dụng không gian xã hội hóa, mô hình không phát sinh nhiều chi phí, trong khi người dân lại cảm thấy thoải mái, dễ trao đổi và tiếp cận các dịch vụ công. Đặc biệt, không chỉ là nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, quán cà phê còn trở thành "điểm hẹn" để chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những phản ánh, kiến nghị của người dân về các vấn đề phát sinh trong đời sống.

Người dân được các bộ phận hướng dẫn các thủ tục hành chính. Ảnh: Trương Định.

Trong năm 2026, xã Ân Hảo đặt mục tiêu tiếp nhận khoảng 300 hồ sơ trực tuyến thông qua mô hình này, đồng thời phấn đấu tỷ lệ hài lòng của người dân đạt trên 95%.