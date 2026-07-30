Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ông Đinh Văn Nơi yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đất rừng ở Phú Quốc

Nhật Huy

TPO - Ông Đinh Văn Nơi - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư đặc khu Phú Quốc yêu cầu, tổng rà soát tình trạng lấn chiếm đất rừng, xây dựng trái phép trên đảo, xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân ký cấp phép sai quy định.

Ngày 30/7, ông Đinh Văn Nơi - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư đặc khu Phú Quốc chủ trì buổi làm việc với Công an tỉnh, Công an đặc khu Phú Quốc, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Bộ đội Biên phòng, UBND đặc khu... về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và quản lý nhà nước trên địa bàn.

1785391719209-6963784425107983642-g3120071940316638962-a58a6db575771371cf7daa4e3f575bd4.jpg
Ông Đinh Văn Nơi - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư đặc khu Phú Quốc chủ trì buổi làm việc. Ảnh: H. Dung.

Theo báo cáo, trong 7 tháng đầu năm 2026, Công an đặc khu Phú Quốc đã điều tra, khám phá 78/103 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ gần 76%; bắt, xử lý 189 đối tượng. Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Lực lượng chức năng cũng triệt xóa 11 điểm đánh bạc, 3 điểm mại dâm; phát hiện, khởi tố 83 vụ với 131 đối tượng liên quan đến ma túy. Lực lượng chức năng còn vận hành kênh tiếp nhận phản ánh của du khách, hỗ trợ xử lý 113 trường hợp gặp sự cố đặt phòng...

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo đặc khu Phú Quốc cũng nhìn nhận, vẫn còn một số hạn chế như chất lượng công tác nghiệp vụ chưa đồng đều, tai nạn giao thông tăng, một số cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật.

Phát biểu chỉ đạo, ông Đinh Văn Nơi - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư đặc khu Phú Quốc yêu cầu, khẩn trương thống kê, phân loại toàn bộ các trường hợp lấn chiếm đất rừng, xây dựng trái phép, đặc biệt các công trình kinh doanh du lịch, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng. Tập trung xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất rừng, xây dựng trái phép và các tồn tại trong công tác quản lý đất đai.

"Ai đặt bút ký cấp sai thì phải chịu trách nhiệm. Đất không đủ điều kiện pháp lý mà vẫn cấp phép kinh doanh, cấp điện, nước, phòng cháy, chữa cháy là không thể chấp nhận. Tới đây sẽ rà soát toàn bộ, phát hiện vi phạm sẽ xử lý triệt để", ông Nơi nhấn mạnh.

z7894943005296-ca4ea049bcc1ca5129db5f11f791e52b-5714.jpg
Thời gian qua, Phú Quốc xử lý nhiều vụ vi phạm về đất đai.

Bí thư đặc khu Phú Quốc cũng yêu cầu, Công an phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm và Bộ đội Biên phòng tăng cường kiểm soát địa bàn; đẩy mạnh thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trôi nổi, không để các băng nhóm tội phạm hoạt động.

Đối với công tác phục vụ nhân dân, ông Nơi yêu cầu, toàn bộ hệ thống chính trị và lực lượng công an thay đổi tư duy làm việc, chủ động đối thoại với người dân, không né tránh tiếp công dân, hạn chế phát sinh khiếu kiện kéo dài.

Ông Nơi cũng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ khi tiếp xúc với người dân phải giữ thái độ chuẩn mực, lễ phép, kiên trì vận động, tuyệt đối không có tư tưởng đối đầu với nhân dân. Đồng thời cho biết sẽ trực tiếp hoặc giao cán bộ kiểm tra đột xuất các đường dây nóng để đánh giá quy trình tiếp nhận, giải quyết thông tin và thái độ phục vụ của từng đơn vị.

Bí thư đặc khu Phú Quốc kêu gọi các lực lượng tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Phú Quốc trở thành địa bàn phát triển an toàn, văn minh, hiện đại.

Nhật Huy
#Ông Đinh Văn Nơi #Phú Quốc #đất rừng #sai phạm #An Giang #xử lý

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe