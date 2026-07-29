Ông Đinh Văn Nơi thị sát dự án sân bay Phú Quốc

TPO - Ngày 29/7, ông Đinh Văn Nơi - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc - đến thăm, làm việc tại dự án sân bay Phú Quốc, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để phục vụ APEC 2027.

Theo Ban Quản lý dự án, dù phải thi công trong điều kiện thời tiết biển đảo khắc nghiệt, đường băng dài 3.300 m đã được hoàn thành chỉ sau 8 tháng - rất nhanh đối với một dự án hạ tầng hàng không quy mô lớn.

Ông Đinh Văn Nơi (áo trắng) thăm hỏi, động viên công nhân trên công trường đường băng số 2 sân bay Phú Quốc.

Tại công trường, ông Đinh Văn Nơi ghi nhận, biểu dương tinh thần làm việc xuyên ngày đêm của các đơn vị thi công, để bảo đảm tiến độ. Lãnh đạo tỉnh An Giang cũng chia sẻ với những khó khăn của lực lượng công nhân.

"Thi công phải đảm bảo tiến độ nhưng an toàn là trên hết. Cần đặc biệt quan tâm hệ thống thoát nước, không để ngập úng ảnh hưởng đến đời sống người dân và hình ảnh du lịch Phú Quốc", ông Nơi nói.

Ông Nơi cũng đề nghị các đơn vị chủ động tính toán phương án dự phòng trước diễn biến thời tiết, duy trì đầy đủ lực lượng tư vấn, giám sát trên công trường để bảo đảm chất lượng công trình đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Đinh Văn Nơi trao quà, động viên kỹ sư, công nhân đang thi công đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phú Quốc. Ảnh: H. Dung.

Đại diện Ban Quản lý dự án và các nhà thầu cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, tập trung nhân lực, thiết bị để hoàn thành các hạng mục còn lại đúng tiến độ.

Hạng mục đường băng số 2 được xây mới thuộc Dự án mở rộng sân bay Phú Quốc.

Đường cất hạ cánh số 2 là hạng mục trọng điểm trong Dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc phục vụ APEC 2027. Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ góp phần giảm tải cho sân bay trong mùa cao điểm, đồng thời tạo điều kiện triển khai nâng cấp đường băng số 1 lên chiều dài 3.500 m, từng bước hình thành hệ thống hai đường băng đạt chuẩn quốc tế.