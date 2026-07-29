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Hàng không - Du lịch

Union Square ra mắt 'Summer in the Square', mở rộng hệ sinh thái lifestyle giữa trung tâm TP.HCM

P.V

Union Square chính thức giới thiệu sự kiện “Summer in the Square”, chương trình Private Dining đầu tiên được kỳ vọng tổ chức thường niên vào mỗi mùa hè, đánh dấu bước chuyển mình từ trung tâm mua sắm xa xỉ thành điểm đến phong cách sống (lifestyle) toàn diện tại TP.HCM.

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Đây là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của Union Square, mở rộng trải nghiệm từ mua sắm sang kết nối văn hóa, ẩm thực và cộng đồng. Trước đó, vào tháng 4, Union Square đã đưa vào vận hành không gian F&B tại tầng 3 do Vina Collective quản lý, quy tụ bốn thương hiệu ẩm thực gồm NOI Premium Wood Fire, PÃO PÃO, Vietnam House và The Reverie Boutique, mang đến hành trình trải nghiệm đa dạng cho khách tham quan.

Buổi Private Dining “Summer in the Square” được tổ chức tại nhà hàng NOI Premium Wood Fire, nơi nổi bật với phong cách ẩm thực Địa Trung Hải, nghệ thuật nướng củi và không gian bếp mở hiện đại. Sự kiện quy tụ hơn 35 khách mời là đại diện các thương hiệu cao cấp như Dior, Tam Son Group cùng nhiều nhãn hàng quốc tế, các KOL, nhà sáng tạo nội dung và đại diện báo chí trong lĩnh vực thời trang, ẩm thực, du lịch và phong cách sống.

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Thay vì tổ chức sự kiện quy mô lớn, Union Square lựa chọn mô hình Private Dining nhằm tạo không gian kết nối gần gũi, nơi từng chi tiết từ bàn tiệc đến trải nghiệm tương tác đều được chăm chút. Theo ông Jonathan Au, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Union Square, việc phát triển không gian F&B và khởi động “Summer in the Square” là bước đi đầu tiên trong hành trình xây dựng hệ sinh thái lifestyle, kết nối thời trang, ẩm thực, văn hóa và cộng đồng, hướng tới khẳng định Union Square là biểu tượng phong cách sống mới ngay giữa trung tâm TP.HCM.

P.V
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