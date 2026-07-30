Bắc Ninh theo dõi, đôn đốc xử lý 17 vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

TPO - 6 tháng đầu năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh theo dõi, đôn đốc xử lý 17 vụ án, 4 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi.

Ngày 30/7, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2026.

Theo dự thảo báo cáo sơ kết, 6 tháng đầu năm, trong công tác theo dõi, xử lý các vụ án, vụ việc, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh theo dõi, đôn đốc 17 vụ án và 4 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh theo dõi, chỉ đạo và Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc.

Đến nay, 7 vụ án, 1 vụ việc được giải quyết xong; hiện còn 11 vụ án, vụ việc đang được tiếp tục theo dõi, đôn đốc, trong đó có 3 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh theo dõi, chỉ đạo và 8 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh theo dõi, đôn đốc.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh. Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Bắc Ninh.

Cùng với đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh tích cực tham gia 2 cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tự kiểm tra, tự giám sát việc thực hiện 5 quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Theo dự thảo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2026, các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố mới 1.556 vụ với 3.558 bị can, kết thúc điều tra 1.221 vụ với 2.843 bị can, đình chỉ điều tra 10 vụ với 80 bị can và tạm đình chỉ điều tra 59 vụ với 8 bị can.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh cũng tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh thành lập 2 đoàn giám sát đối với 4 cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời phối hợp chuẩn bị các điều kiện để triển khai 2 cuộc giám sát trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả thực chất hơn; tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo.