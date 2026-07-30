Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bắc Ninh theo dõi, đôn đốc xử lý 17 vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Nguyễn Thắng

TPO - 6 tháng đầu năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh theo dõi, đôn đốc xử lý 17 vụ án, 4 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi.

Ngày 30/7, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2026.

Theo dự thảo báo cáo sơ kết, 6 tháng đầu năm, trong công tác theo dõi, xử lý các vụ án, vụ việc, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh theo dõi, đôn đốc 17 vụ án và 4 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh theo dõi, chỉ đạo và Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc.

Đến nay, 7 vụ án, 1 vụ việc được giải quyết xong; hiện còn 11 vụ án, vụ việc đang được tiếp tục theo dõi, đôn đốc, trong đó có 3 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh theo dõi, chỉ đạo và 8 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh theo dõi, đôn đốc.

anh-1.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh. Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Bắc Ninh.

Cùng với đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh tích cực tham gia 2 cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tự kiểm tra, tự giám sát việc thực hiện 5 quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Theo dự thảo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2026, các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố mới 1.556 vụ với 3.558 bị can, kết thúc điều tra 1.221 vụ với 2.843 bị can, đình chỉ điều tra 10 vụ với 80 bị can và tạm đình chỉ điều tra 59 vụ với 8 bị can.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh cũng tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh thành lập 2 đoàn giám sát đối với 4 cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời phối hợp chuẩn bị các điều kiện để triển khai 2 cuộc giám sát trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả thực chất hơn; tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Nguyễn Thắng
#kiểm soát tham nhũng và lãng phí tại Bắc Ninh #xử lý các vụ án trọng điểm và vụ việc tồn đọng #Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe