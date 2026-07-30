Sốt loạt ảnh Katy Perry và cựu thủ tướng Canada

TPO - Cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau gây chú ý khi giúp bạn gái Katy Perry thoa kem chống nắng trong chuyến nghỉ dưỡng tại miền Nam nước Pháp.

Page Six vừa đăng loạt ảnh Katy Perry và Justin Trudeau nghỉ dưỡng cùng bạn bè tại miền Nam nước Pháp. Hai người xuất hiện trên du thuyền, trò chuyện và chụp ảnh trong không khí thoải mái.

Khoảnh khắc được bàn luận nhiều nhất là cựu Thủ tướng Canada giúp bạn gái thoa kem chống nắng. Katy Perry chủ động giữ cổ váy để bạn trai giúp cô thoa kem ở những vùng da dễ tiếp xúc với ánh nắng.

Loạt ảnh gây sốt với nhiều tranh luận khác nhau. Một số người nhận xét Katy Perry và Justin Trudeau tự nhiên khi ở bên nhau. Một bộ phận cho rằng hành động này không phù hợp ở nơi đông người.

Khoảnh khắc ông Trudeau thoa kem chống nắng cho bạn gái gây chú ý.

Hai người còn được ghi lại loạt khoảnh khắc selfie, tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng. Giọng ca Firework diện váy màu xanh nhạt, kết hợp kính râm và khuyên tai lớn. Justin Trudeau mặc giản dị với áo sơ mi dài tay màu ô liu, quần kaki và dép da.

Cặp tình nhân đi nghỉ dưỡng sau khi Katy Perry hoàn thành chuỗi biểu diễn thuộc Euro Summer Festival. Điểm diễn cuối của nữ ca sĩ trong lịch trình diễn ra tại Thụy Sĩ vào cuối tuần trước.

Hồi tháng 6, ảnh Katy Perry và Justin Trudeau hôn nhau trong chuyến dã ngoại cùng gia đình tại một công viên ở Santa Barbara, bang California (Mỹ) cũng gây chú ý. Hình ảnh do paparazzi ghi lại cho thấy nữ ca sĩ tựa đầu vào vai bạn trai, trò chuyện và có nhiều cử chỉ thân mật. Buổi gặp gỡ còn có con gái Daisy Dove của Katy Perry, con trai út của Trudeau và một số thành viên trong gia đình.

Chuyến dã ngoại diễn ra một ngày sau khi Justin Trudeau tới Los Angeles cổ vũ bạn gái biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026. Sau màn trình diễn, hai người tiếp tục xuất hiện trên khán đài, cùng theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Mỹ và Paraguay.

Cựu thủ tướng Canada và bạn gái trong buổi nghỉ dưỡng cùng bạn bè.

Katy Perry và Justin Trudeau lần đầu vướng tin hẹn hò vào tháng 7/2025, sau khi cùng dùng bữa tại Montreal, Canada. Hai người nhiều lần xuất hiện cùng nhau nhưng giữ im lặng về mối quan hệ.

Cuối năm 2025, cặp tình nhân công khai hình ảnh chung trên mạng xã hội. Tháng 6, họ cùng xuất hiện trên thảm đỏ buổi ra mắt phim hòa nhạc Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris tại Liên hoan phim Tribeca. Đây được xem là lần đầu hai người chính thức sánh đôi tại sự kiện công cộng.

Katy Perry từng đính hôn với diễn viên Orlando Bloom và có con gái chung Daisy Dove, 5 tuổi. Hai người xác nhận chia tay vào năm 2025. Trong khi đó, Justin Trudeau có ba người con với vợ cũ Sophie Grégoire. Ông và bà Grégoire thông báo ly thân vào năm 2023.