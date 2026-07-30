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Lý do Đăng Khôi tạm dừng sự nghiệp

Trạch Dương

TPO - Đăng Khôi từng tạm dừng hoạt động nghệ thuật khi sự nghiệp đang phát triển để đưa mẹ sang Singapore điều trị đa u tủy xương. Ba năm sau, gia đình tiếp tục đối diện biến cố khi mẹ của Thủy Anh mắc ung thư, sau đó di căn lên phổi.

Trong talk show về cuộc sống và sự nghiệp hiện tại, ca sĩ Đăng Khôi chia sẻ câu chuyện gia đình hai lần đối diện biến cố. Anh nhắc lại quyết định tạm dừng hoạt động nghệ thuật khi đang ở giai đoạn phát triển để đồng hành cùng mẹ chữa bệnh.

Đăng Khôi nói mẹ ruột của anh hiện duy trì sức khỏe ổn định sau 13 năm điều trị đa u tủy xương. Mẹ của Thủy Anh có kết quả tích cực sau nhiều năm điều trị ung thư. Nam ca sĩ cho biết biến cố khiến anh thay đổi cách nhìn về công việc, sức khỏe và thời gian cho gia đình.

Anh kể vào năm 2013, Đăng Khôi có lịch biểu diễn dày đặc và triển khai nhiều dự án âm nhạc. Sức khỏe của mẹ anh chuyển biến xấu sau một thời gian bị đau lưng.

Ban đầu, gia đình cho rằng cơn đau liên quan vấn đề cột sống thông thường. Tình trạng của bà trở nặng, sáu đốt sống bị tổn thương và khả năng vận động suy giảm nghiêm trọng. “Có nhiều đêm tôi không dám ngủ, sợ tỉnh dậy không còn mẹ nữa”, Đăng Khôi nói.

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Đăng Khôi chia sẻ quá trình đưa mẹ sang Singapore trị bệnh.

Tạm dừng công việc

Đăng Khôi cho biết anh nhanh chóng đưa quyết định tạm dừng công việc để đồng hành cùng mẹ. “Sự nghiệp của tôi khi đó đang ở đỉnh cao nhưng quyết định dừng lại. Không có điều gì quan trọng hơn mẹ”, anh chia sẻ.

Việc tạm ngừng biểu diễn ảnh hưởng trực tiếp đến lịch trình và các kế hoạch nghề nghiệp của nam ca sĩ. Trong giai đoạn bệnh tình của mẹ diễn biến phức tạp, anh xác định việc điều trị và chăm sóc người thân là ưu tiên.

Qua sự giới thiệu của bạn bè, Đăng Khôi đưa mẹ đến Mount Elizabeth Singapore chuyên nhận ca ung thư phức tạp thăm khám. Bà được chẩn đoán mắc đa u tủy xương, bệnh lý ác tính của tế bào plasma trong tủy xương. Đây cũng được xác định là nguyên nhân khiến hệ xương, đặc biệt là cột sống bị tổn thương trong thời gian ngắn.

Bác sĩ xây dựng phương án điều trị cho mẹ của Đăng Khôi gồm phẫu thuật tái tạo sáu đốt sống bằng vật liệu nhân tạo, hóa trị và ghép tế bào gốc tự thân. Nam ca sĩ cho biết sau khi có kết quả chẩn đoán và kế hoạch điều trị, gia đình phần giải tỏa được tâm lý hoang mang.

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Vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh chia sẻ hình ảnh cùng mẹ trị bệnh.

“Gia đình khóc rất nhiều. Nhưng lúc đó ít nhất chúng tôi đã biết mẹ mắc bệnh gì và bước tiếp theo cần làm là gì”, nam ca sĩ kể lại.

Quá trình điều trị kéo dài nhiều tháng. Vợ chồng Đăng Khôi thay nhau chăm sóc, hỗ trợ bà trong sinh hoạt và thực hiện các đợt điều trị theo chỉ định. Sau khoảng bảy tháng, sức khỏe của mẹ anh bắt đầu cải thiện.

Trong những năm tiếp theo, bà tiếp tục được theo dõi và kiểm tra định kỳ. Sau 13 năm, sức khỏe của bà duy trì ổn định, có thể vận động, tập thể dục và sinh hoạt cùng gia đình.

Đăng Khôi nhìn nhận việc tạm dừng hoạt động nghệ thuật vào thời điểm đó là quyết định cần thiết. “Nếu quay lại thời điểm đó, tôi vẫn lựa chọn như vậy. Công việc có thể sắp xếp lại, còn thời gian dành cho mẹ thì không thể lấy lại”, anh nói.

Biến cố thứ hai của gia đình

Ba năm sau khi mẹ Đăng Khôi phát hiện bệnh, gia đình phát hiện mẹ của Thủy Anh gặp vấn đề sức khỏe. Bà được chẩn đoán mắc ung thư vào năm 2016. Đến năm 2019, kết quả kiểm tra cho thấy ung thư di căn lên phổi. Thủy Anh một lần nữa cùng mẹ chuẩn bị hồ sơ để tìm hiểu thêm về hướng điều trị tại Singapore.

“Không ai có thể quen với cảm giác nghe bác sĩ thông báo người thân mắc bệnh. Lần thứ hai, chúng tôi biết cần chuẩn bị những gì, nhưng sự lo lắng không vì thế mà giảm đi”, Đăng Khôi nói.

Quá trình điều trị của mẹ Thủy Anh diễn ra trong giai đoạn dịch COVID-19 ảnh hưởng đến việc đi lại giữa các quốc gia, quy định về nhập cảnh liên tục thay đổi.

Gia đình cho biết trở ngại lớn nhất lúc đó là duy trì tiến độ điều trị. Trước khi các biện pháp phòng dịch được siết chặt, mẹ của Thủy Anh phải hoàn thành buổi xạ trị cuối theo kế hoạch.

Sau đợt điều trị, mẹ Thủy Anh tiếp tục theo dõi sức khỏe định kỳ. Gia đình không công bố chi tiết toàn bộ phác đồ, nhưng cho biết tình trạng hiện tại của bà đang ổn định.

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Tình hình của mẹ Đăng Khôi tiến triển tốt sau lần chữa trị ở Bệnh viện Mount Elizabeth Singapore.

Đầu tháng 6, vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh đưa hai người mẹ trở lại Singapore để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Kết quả tại thời điểm tái khám cho thấy sức khỏe của cả hai đang ổn định.

Đăng Khôi cho biết tâm trạng của gia đình lần này bớt căng thẳng. Hai người mẹ có thể cùng con cháu di chuyển, ăn uống và tham gia các hoạt động chung. Hơn 10 năm đồng hành cùng người thân điều trị bệnh, anh cho biết quan điểm về công việc và gia đình đã có nhiều thay đổi.

“Trước đây, tôi thường nghĩ đến lịch diễn, sản phẩm mới hay những cột mốc nghề nghiệp. Sau những chuyện đã xảy ra, điều tôi quan tâm hơn là sức khỏe của bố mẹ và thời gian các thành viên có thể ở bên nhau”, anh nói.

Trạch Dương
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