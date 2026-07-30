Không sánh được Lee Young Ae ở tuổi 55

Ngày 30/7, Dispatch đưa tin nữ diễn viên Lee Young Ae xuất hiện tại sự kiện thương mại thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng. Nàng Dae Jang Geum mặc vest xanh navy đậm với boots da cao đến gối làm điểm nhấn. Dù đã bước vào độ tuổi U60, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ trẻ trung hơn tuổi.

Lee Young Ae từng chia sẻ không quá khắt khe với chế độ ăn uống: "Tôi không stress nhiều, ăn uống đầy đủ", thay vì dùng botox hay filler, nữ diễn viên chọn phương pháp tiêm "Density" - liệu pháp nhẹ nhàng, ít gây đau nhưng mang lại hiệu quả cao trong việc cải thiện làn da.

"Nếu làm nhẹ thì tôi tiêm khoảng ba lần mỗi năm. Không gây kích ứng, mà từ từ cải thiện theo thời gian", cô cho biết thêm.

Vẻ trẻ trung của Lee Young Ae trong sự kiện mới.

Lee Young Ae từ lâu được mệnh danh là "quốc bảo nhan sắc" của Hàn Quốc. Nữ diễn viên mang vẻ đẹp sang trọng, tạo thiện cảm cho người đối diện. Lee Young Ae từng có nhiều tác phẩm nổi tiếng trong thập niên 1990-2000 như Nụ hôn đầu, Pháo hoa, Ngày xuân tươi đẹp, Anh em nhà bác sĩ, Người cha...

Nhờ tác phẩm Dae Jang Geum, cô được biết đến ở nhiều quốc gia châu Á, dẫn đầu làn sóng Hallyu. Theo thống kê của Celebrity Net Worth, nữ diễn viên hiện sở hữu khối tài sản ròng hơn 40 triệu USD.

Sau khi kết hôn vào năm 2009, Lee Young Ae ở ẩn để chăm lo cho gia đình nhỏ. Nữ diễn viên dành 10 năm sống ở vùng nông thôn Yangpyeong, tự trồng rau và nấu ăn. Trên trang cá nhân, Lee Young Ae cũng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường khi chơi cùng các con, thu hoạch rau củ trong vườn.

Đến năm 2025, Lee Young Ae xuất hiện trong chương trình giải trí, chia sẻ quyết định tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để lui về chăm lo cho gia đình là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời. Bước sang tuổi 50, nữ diễn viên nhận ra không thể tiếp tục trì hoãn công việc nên bắt đầu trở lại dự án nghệ thuật, thử sức với nhiều vai diễn nhằm làm mới bản thân.

Phong cách thời trang của Lee Young Ae gây ấn tượng mạnh.

Khi được hỏi về chuyện tình cảm cùng người chồng hơn 20 tuổi là doanh nhân doanh nhân Jung Ho Young, Lee Young Ae cho biết họ vẫn thường cãi nhau vì những chuyện nhỏ như sao lại đóng cửa nhưng cả hai luôn nỗ lực thấu hiểu nhau. "Tất nhiên là có cãi nhau. Có lúc dùng kính ngữ, có lúc nói trống không. Chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt kiểu như 'sao cửa mở vậy, đóng lại đi' nhưng với vợ chồng tôi thì đó cũng là chuyện nghiêm túc", Lee Young Ae chia sẻ.