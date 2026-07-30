Tổng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế

TPO - Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu tập trung nguồn lực, tham mưu và thực hiện tốt nhiệm vụ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở kết quả rà soát cần đề xuất các giải pháp xử lý tổng thể nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế

Sáng 30/7, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và kết quả triển khai Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu. Ảnh: PV.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Đảng ủy Bộ Tư pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục xây dựng Đảng bộ Bộ Tư pháp thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết, thống nhất; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; nâng cao chất lượng công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan trong hệ thống chính trị, các cơ quan trong khối tư pháp; tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, thực chất, hiệu quả và lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tư pháp có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, liêm chính; không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chuyên nghiệp, hiện đại; chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan để tham mưu, đề xuất các cấp có thẩm quyền về mô hình tổ chức pháp chế, công tác cán bộ, cơ chế, chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật trong tình hình mới.

Đảng ủy Bộ Tư pháp tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV, Nghị quyết 66 và các kết luận, chỉ đạo của Trung ương về xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; kịp thời thể chế hóa và triển khai nội dung các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 3, nhất là các nội dung về đổi mới mô hình phát triển đất nước, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển; các quan điểm sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan; tập trung tham mưu với Chính phủ để phối hợp tổ chức thành công hai kỳ họp của Quốc hội từ nay đến cuối năm.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu tập trung nguồn lực, tham mưu và thực hiện tốt nhiệm vụ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở kết quả rà soát cần đề xuất các giải pháp xử lý tổng thể nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế.

Qua đó, góp phần hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật hiện đại, khoa học, dân chủ, công bằng, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận và khả thi để bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, khơi thông mọi nguồn lực để đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, mở đường phục vụ kiến tạo, phát triển nhanh, bền vững của đất nước theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.