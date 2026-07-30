Xác minh ngôi mộ nghi của liệt sĩ trong vườn nhà người dân

TPO - Một phần mộ nghi là của liệt sĩ được người dân hương khói nhiều năm qua đang được chính quyền xã Anh Sơn (Nghệ An) và đơn vị chức năng xác minh làm rõ.

Ngày 30/7, ông Nguyễn Trần Chương - Phó Chủ tịch UBND xã Anh Sơn (Nghệ An), cho biết, chính quyền xã đang tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng để xác minh, làm rõ một ngôi mộ được người dân trên địa bàn chăm sóc hương khói suốt hàng chục năm qua, nghi là mộ của liệt sĩ.

Ngôi mộ được gia đình ông Bùi Đức Anh chăm nom, hương khói hàng chục năm qua.

Cụ thể, ông Bùi Đức Anh (sinh năm 1962, trú ở thôn Thạch Sơn 1, xã Anh Sơn) đang chăm nom, hương khói một ngôi mộ đã tồn tại trong khuôn viên vườn nhà. Theo ông Anh, năm 1986 khi gia đình dọn đến ở thì phát hiện cạnh nhà có một ngôi mộ. Phần mộ không có bia tên tuổi nhưng theo lời kể của người lớn tuổi trong làng, đây là mộ của chiến sĩ.

Gia đình ông Anh sau đó đã xây khuôn viên ngôi mộ và chăm nom, hương khói suốt hàng chục năm qua.

“Trước đây khu vực này là nơi đóng quân của đơn vị bộ đội tên lửa pháo binh. Người cao tuổi trong làng kể rằng thời điểm cuối năm 1971, đầu năm 1972 có một chiến sĩ bộ đội hy sinh và được chôn cất tại đây”, ông Anh nói.

Lãnh đạo xã Anh Sơn cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã đến thắp hương lên mộ và khảo sát, xác minh thông tin. (Ảnh: Thanh Mai).

Theo ông Bùi Đức Anh, thời điểm ông dọn về làng ở, khu vực xung quanh vẫn còn nhiều hào và có hố tên lửa rộng hơn 10m. Theo thời gian, người dân đã lấp các tuyến hào, hố bom và hố tên lửa để làm nhà cửa, ruộng vườn. Riêng phần mộ trên vẫn được gia đình gìn giữ nguyên vẹn.

“Giờ mong chính quyền địa phương, đơn vị chức năng sớm xác minh danh tính, tìm lại được thân nhân để đưa các anh về quê hương hoặc đưa đến nghĩa trang liệt sĩ để việc hương khói được chu đáo, trang nghiêm hơn”, ông Anh nói.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, lãnh đạo xã Anh Sơn cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã đã đến hiện trường để khảo sát, xác minh, làm rõ nguồn gốc ngôi mộ.

Chính quyền xã Anh Sơn đang tích cực xác minh thông tin về phần mộ. (Ảnh: Thanh Mai).

Tại buổi làm việc, gia đình đã cung cấp cho đoàn công tác thông tin về nguồn gốc, quá trình phát hiện và chăm sóc phần mộ. Đoàn công tác sau đó đã ghi nhận các thông tin để báo lên Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh và cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo đúng quy định.

Xã Anh Sơn cũng đã thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông về ngôi mộ; kêu gọi người dân, đặc biệt là thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh, cựu quân nhân từng công tác, chiến đấu trên địa bàn xã Thạch Sơn (cũ) trong giai đoạn 1971-1972 nếu biết thông tin liên quan đến phần mộ hoặc cán bộ, chiến sĩ từng hy sinh tại khu vực này, sớm báo tin cho chính quyền xã.

Theo UBND xã Anh Sơn, mọi thông tin do người dân cung cấp sẽ được tiếp nhận, kiểm chứng và xử lý theo quy định. Việc làm rõ nguồn gốc phần mộ không chỉ góp phần thực hiện tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa", mà còn mở ra hy vọng đưa liệt sĩ chưa rõ danh tính trở về với đồng đội và người thân.