Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tàu sân bay USS George Washington thăm Đà Nẵng

Nguyễn Thành

TPO - Sáng 30/7, dưới sự hướng dẫn của lực lượng hoa tiêu hàng hải khu vực 3, tàu sân bay USS George Washington đã được dẫn vào neo đậu ở khu vực vịnh Đà Nẵng.

Đoàn tàu Hải quân Mỹ vào thăm Đà Nẵng gồm tàu sân bay USS George Washington, cùng 2 tàu hải quân hộ tống gồm tàu tuần dương USS Robert Smalls (CG 62) và tàu khu trục USS Shoup (DDG 86).

img-7499.jpg
Tàu sân bay USS George Washington ở vịnh Đà Nẵng

Tàu USS George Washington chạy bằng năng lượng hạt nhân, đây là chiếc thứ sáu trong lớp tàu sân bay Nimitz và là chiếc thứ tư của Hải quân Mỹ được đặt theo tên vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ George Washington.

Tàu có chiều dài 333m, rộng 78m, cao 74m, có một sàn đáp rộng 18.000 m2 có thể chứa khoảng 80 máy bay.

Các máy bay di chuyển giữa sàn đáp và khoang chứa máy bay bằng bốn thang máy.

Trong thời gian thăm thành phố Đà Nẵng, Nhóm Chỉ huy đoàn tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Các Nhóm sĩ quan và thủy thủ đoàn tham gia một số hoạt động cộng đồng tại Đà Nẵng, như: Giao lưu văn nghệ, thể thao, tiếng Anh; thăm, tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi của địa phương.

Chuyến thăm góp phần duy trì, phát triển quan hệ Việt - Mỹ, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước. Sự kiện này tiếp tục khẳng định năng lực bảo đảm hậu cần, kỹ thuật của Việt Nam trong việc đón tiếp các đoàn tàu quân sự nước ngoài đến thăm; góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ở khu vực và quốc tế.

Trước đó, ba tàu sân bay của Mỹ cũng đã đến thăm thành phố Đà Nẵng. Cụ thể, lần thứ nhất là USS Carl Vinson (CVN-70) thăm vào năm 2018. Lần 2 là tàu USS Theodore Roosevelt (CVN-71) thăm vào năm 2020. Lần mới nhất là USS Ronald Reagan (CVN-76) vào 2023.

Ngoài ra, cuối năm 2025, tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli của Hải quân Mỹ cũng đã thực hiện chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng.

Nguyễn Thành
#USS George Washington #Đà Nẵng #tàu sân bay #Hải quân Mỹ #thăm hữu nghị

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe