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Thêm hai bức ảnh được tìm thấy trong mộ tập thể liệt sĩ ở Đồng Nai

Văn Quân

TPO - Trong quá trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Đội K72 tìm thấy nhiều di vật trong khu mộ tập thể tại xã Minh Đức (Đồng Nai). Mới nhất, Đội đã tìm thấy di vật là một chiếc ví màu đen, trong đó có một bức ảnh tập thể 6 người và một bức ảnh chân dung.

Chiều 30/7, Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đồng Nai) thông tin, đơn vị vừa tìm thấy thêm một di vật đựng ảnh tập thể, ảnh cá nhân trong hầm mộ liệt sĩ tại lô cao su 97, xã Minh Đức, TP.Đồng Nai (trước sáp nhập là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước (trong kháng chiến khu vực này Bình Long).

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Bức ảnh tập thể được tìm thấy chiều 30/7 (trên) và sau khi phục dựng (dưới). Ảnh: ĐVCC

Cụ thể, các tấm ảnh được cất giữ cẩn thận bên trong một chiếc ví màu đen, gồm một tấm ảnh tập thể 6 người và một tấm ảnh chụp một cô gái.

Theo Đội K72, chiếc ví đã được tìm thấy cùng với hài cốt liệt sĩ vào ngày 27/7. Hôm nay (30/7), trong quá trình vệ sinh kỷ vật và kiểm tra lại cẩn thận trước khi lưu giữ, lực lượng chức năng mới phát hiện ra hai bức ảnh này.

Đối với tấm ảnh tập thể 6 người, do hình ảnh còn khá rõ nét nên đã được nhóm phục dựng ảnh liệt sĩ Skyline hỗ trợ phục dựng thành công. Còn tấm ảnh cô gái, đơn vị đã gửi nhờ cộng tác viên triển khai phục dựng, với hy vọng sớm tìm được tên tuổi, thân nhân liệt sĩ qua tấm ảnh.

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Bức ảnh chụp một cô gái được tìm thấy trong mộ tập thể. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, trong quá trình tìm kiếm, Đội K72 đã phát hiện nhiều di vật cùng các hình ảnh bên trong mộ tập thể, nhiều hình đã phai mờ, nhoè. Với mong muốn tìm lại được tên tuổi, thân nhân cho liệt sĩ, Đội K72 và nhóm phục dựng ảnh liệt sĩ Skyline đã phục dựng những bức ảnh này.

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Văn Quân
#liệt sĩ #Minh Đức #hầm mộ #ảnh tập thể #phục dựng #đội K72 #tìm thân nhân

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