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Điện rò rỉ trên mái tôn khiến hai vợ chồng ở Đà Nẵng tử vong

Hoài Văn

TPO - Trong lúc sửa mái nhà tại xã Tây Hồ (TP. Đà Nẵng), một người đàn ông bị điện giật tử vong do dòng điện rò rỉ trên mái tôn. Người vợ trở về, leo lên ứng cứu chồng nhưng cũng gặp nạn vì dòng điện vẫn chưa được ngắt.

Ngày 30/7, lãnh đạo UBND xã Tây Hồ (TP. Đà Nẵng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn điện giật khiến hai vợ chồng tử vong.

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Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh V. T

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, ông Lê Ngọc T. (45 tuổi, trú thôn An Thọ, xã Tây Hồ) trèo lên mái tôn để gia cố mái nhà bằng máy bắn đinh.

Trong quá trình thi công, ông T. sử dụng dây điện để cấp nguồn cho máy. Tuy nhiên, điểm nối dây điện bị vướng vào mái tôn, làm dòng điện rò rỉ ra toàn bộ bề mặt mái. Ông T. bị điện giật và tử vong tại chỗ.

Khoảng 10h, chị Ngô Thị Th. (45 tuổi, vợ ông T.) trở về nhà, phát hiện chồng gặp nạn nên trèo lên mái tôn để cứu. Do nguồn điện vẫn chưa được ngắt, chị Th. cũng bị điện giật và tử vong.

Người dân xung quanh phát hiện sự việc đã nhanh chóng cắt nguồn điện, đưa hai nạn nhân xuống đất. Tuy nhiên, cả hai đều không qua khỏi.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Tây Hồ phối hợp với Công an TP. Đà Nẵng phong tỏa, bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hoài Văn
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