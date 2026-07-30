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Xã hội

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Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ

Trường Phong

TPO - Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, việc kiện toàn Ban Chỉ đạo theo hướng Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban là để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện, gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội cụ thể của đất nước trong giai đoạn tới.

Tại phiên họp chiều ngày 30/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo Trung ương gồm 31 người. Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Bộ trưởng Bộ Công an – Đại tướng Lương Tam Quang làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: PV.

Phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, giai đoạn đầu thực hiện Nghị quyết 57 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cần sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung cao độ để thống nhất nhận thức, tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, huy động nguồn lực và xác lập các định hướng lớn.

Giai đoạn tiếp theo đòi hỏi phát huy mạnh hơn vai trò tổ chức thực hiện, điều hành và phối hợp nguồn lực của Chính phủ; gắn việc thực hiện Nghị quyết chặt chẽ hơn với công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, phát triển thị trường, doanh nghiệp, nguồn nhân lực và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

"Chính vì vậy, việc kiện toàn Ban Chỉ đạo theo hướng đồng chí Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban là để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện, gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội cụ thể của đất nước trong giai đoạn tới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Mặc dù không trực tiếp làm Trưởng Ban Chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết trong giai đoạn tới vẫn sẽ cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư thường xuyên theo dõi, giám sát, cho ý kiến chỉ đạo đối với những vấn đề chiến lược, quan trọng trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết. Tinh thần là Trung ương sẽ không chỉ dừng lại ở việc ban hành chủ trương mà sẽ theo đến cùng việc thực hiện để Nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến thực chất và đo đếm được.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cùng với việc kiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương, các ban, bộ, ngành, địa phương phải khẩn trương kiện toàn Ban chỉ đạo, bảo đảm đồng bộ về chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động và trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời, kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo ở các cấp theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, đủ thẩm quyền, năng lực tham mưu, đôn đốc, điều phối thực hiện.

Trường Phong
#Ban Chỉ đạo Trung ương #Thủ tướng #Thủ tướng Lê Minh Hưng #Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo 57 #Chuyển đổi số

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