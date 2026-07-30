Di dời tạm thời bia tưởng niệm ở công viên Lê Thị Riêng để mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Ngày 30/7, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục triển khai công tác mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ.
Một trong những hạng mục trọng tâm được thực hiện trong ngày là di dời tạm thời bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu A để tạo mặt bằng mở rộng rãnh mộ số 1. Đây là khu vực được đánh giá còn nhiều dấu hiệu nghi có hài cốt liệt sĩ sau quá trình khảo sát thực địa, đối chiếu tài liệu lịch sử và tổng hợp lời kể của các nhân chứng.
Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, việc di dời bia tưởng niệm được thực hiện bằng phương án kỹ thuật phù hợp nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho công trình, giữ nguyên kết cấu cũng như giá trị lịch sử và tính tôn nghiêm của khu tưởng niệm.
Bia tưởng niệm trong Công viên Lê Thị Riêng là công trình ghi dấu sự hy sinh của hai Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng và Trần Văn Kiểu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Việc di dời chỉ mang tính tạm thời để phục vụ công tác mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quy tập, công trình sẽ được hoàn trả về vị trí phù hợp, bảo đảm không gian tri ân và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa.
Song song với việc mở rộng rãnh mộ số 1, công tác tìm kiếm tại rãnh mộ số 2 thuộc Khu B vẫn được triển khai độc lập theo kế hoạch. Các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục mở rộng diện tích khai quật, kết hợp rà soát kỹ từng lớp đất để tránh bỏ sót các dấu tích và di vật liên quan.
Để bảo đảm điều kiện thi công, hệ thống nhà bạt đã được lắp đặt tại các khu vực khai quật. Biện pháp này không chỉ giúp duy trì tiến độ công việc trong điều kiện thời tiết bất lợi mà còn góp phần bảo vệ hiện trường, bảo quản các di vật, hiện vật được phát hiện trong quá trình tìm kiếm, phục vụ công tác xác minh và quy tập hài cốt liệt sĩ.
Việc xác minh, triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng được triển khai từ cuối tháng 5.
Ngày 28/5, Bộ Tư lệnh TPHCM bắt đầu tìm kiếm các nhân chứng xuất hiện trong bức ảnh ghi lại thời điểm chôn cất các chiến sĩ hy sinh ngày 12/2/1968. Sau đó, nhiều nhân chứng đã được xác minh và cung cấp thông tin quan trọng.
Ngày 8/6, Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức hội thảo xác minh, kết luận thông tin về mộ tập thể liệt sĩ được an táng tại nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, nay là khu vực công viên Lê Thị Riêng. Sau hội thảo, nhiều đợt khảo sát được tiến hành để khoanh vùng vị trí chôn cất.
Ngày 6/7, TPHCM tổ chức lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.
Ngày 24/7, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện thêm một vị trí chôn liệt sĩ mới, mở ra cơ sở để mở rộng phạm vi khai quật trong những ngày tiếp theo.
Tính đến hết ngày 29/7, lực lượng chức năng đã quy tập được 150 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại khu vực công viên Lê Thị Riêng.