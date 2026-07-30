Di dời tạm thời bia tưởng niệm ở công viên Lê Thị Riêng để mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

TPO - Sau khi quy tập 150 hài cốt liệt sĩ, Bộ Tư lệnh TPHCM tiến hành di dời tạm thời bia tưởng niệm tại Công viên Lê Thị Riêng để mở rộng rãnh mộ số 1, tiếp tục tìm kiếm các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Ngày 30/7, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục triển khai công tác mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ.

Lực lượng chức năng chuẩn bị các điều kiện để di dời nhà bia tưởng niệm, mở rộng khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Nguyễn Tiến

Một trong những hạng mục trọng tâm được thực hiện trong ngày là di dời tạm thời bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu A để tạo mặt bằng mở rộng rãnh mộ số 1. Đây là khu vực được đánh giá còn nhiều dấu hiệu nghi có hài cốt liệt sĩ sau quá trình khảo sát thực địa, đối chiếu tài liệu lịch sử và tổng hợp lời kể của các nhân chứng.

Công tác di dời nhà bia tưởng niệm diễn ra song song với việc bơm rút nước và gia cố khu vực khai quật gần bờ hồ. Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, việc di dời bia tưởng niệm được thực hiện bằng phương án kỹ thuật phù hợp nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho công trình, giữ nguyên kết cấu cũng như giá trị lịch sử và tính tôn nghiêm của khu tưởng niệm.

Bia tưởng niệm trong Công viên Lê Thị Riêng là công trình ghi dấu sự hy sinh của hai Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng và Trần Văn Kiểu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Việc di dời chỉ mang tính tạm thời để phục vụ công tác mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quy tập, công trình sẽ được hoàn trả về vị trí phù hợp, bảo đảm không gian tri ân và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa.

Khu vực rãnh mộ thứ nhất sẽ được mở rộng sau khi nhà bia tưởng niệm được di dời phục vụ công tác khai quật. Ảnh: Nguyễn Tiến

Song song với việc mở rộng rãnh mộ số 1, công tác tìm kiếm tại rãnh mộ số 2 thuộc Khu B vẫn được triển khai độc lập theo kế hoạch. Các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục mở rộng diện tích khai quật, kết hợp rà soát kỹ từng lớp đất để tránh bỏ sót các dấu tích và di vật liên quan.

Để bảo đảm điều kiện thi công, hệ thống nhà bạt đã được lắp đặt tại các khu vực khai quật. Biện pháp này không chỉ giúp duy trì tiến độ công việc trong điều kiện thời tiết bất lợi mà còn góp phần bảo vệ hiện trường, bảo quản các di vật, hiện vật được phát hiện trong quá trình tìm kiếm, phục vụ công tác xác minh và quy tập hài cốt liệt sĩ.