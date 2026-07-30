Hai Ủy viên Trung ương Đảng chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội

TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với hai Ủy viên Trung ương Đảng là ông Đỗ Thanh Bình và ông Lê Quang Tùng.

Cụ thể, ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chuyển về sinh hoạt tại Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ.

Ông Đỗ Thanh Bình chuyển về sinh hoạt tại Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ.

Trong khi đó, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ sẽ chuyển về sinh hoạt tại Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang.

Trước đó, ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Sau đó, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ thay ông Lê Quang Tùng - được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Ông Lê Quang Tùng chuyển về sinh hoạt tại Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang.

Cũng liên quan đến công tác cán bộ, ngày 29/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết phê chuẩn bà Đặng Bích Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ giữ chức vụ Ủy viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XVI.

ĐBQH Đặng Bích Ngọc. Ảnh: QH

Đồng thời, bà Ngọc thôi làm Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XVI.

Trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XVI, bà Đặng Bích Ngọc được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,10.