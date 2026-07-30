TPHCM xử lý ra sao với hơn 780 tuyến đường trùng tên, trùng số?

TPO - Sau khi mở rộng địa giới hành chính, TPHCM ghi nhận 782 tuyến đường bị trùng tên hoặc trùng số. Tuy nhiên, thành phố sẽ không đổi tên hàng loạt mà ưu tiên giữ nguyên những tên đường đã gắn bó với người dân, hạn chế tối đa xáo trộn về giấy tờ.

Không đổi tên hàng loạt

Chiều 30/7, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội định kỳ, bà Võ Thị Hồng Ngân, Phó Trưởng phòng Di sản văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM thông tin về việc xử lý vấn đề 782 tuyến đường bị trùng tên hoặc trùng số sau khi TPHCM mở rộng địa giới hành chính.

Theo bà Ngân, sau khi rà soát tại 168 phường, xã và đặc khu, thành phố ghi nhận 782 tuyến đường bị trùng tên hoặc trùng số. Riêng phường Long Bình và xã Phước Hòa là hai địa phương vừa có đường trùng tên, vừa có đường trùng số.

Đường Lê Lợi ở trung tâm TPHCM (ảnh trên) và đường Lê Lợi nằm ở phường Bình Dương. Ảnh: Hữu Huy

Đối với các tuyến đường trùng số, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đề xuất bổ sung tiền tố hoặc hậu tố gắn với địa danh để phân biệt, thay vì đổi hoàn toàn tên đường. Chẳng hạn, cùng là đường số nhưng có thể bổ sung tên phường, xã hoặc địa danh đặc trưng nhằm giúp người dân dễ nhận diện, đồng thời vẫn giữ được tính ổn định của hệ thống địa chỉ.

Đối với các tuyến đường trùng tên trong cùng một phường xã, TPHCM dự kiến ưu tiên giữ lại những tên đường có giá trị lịch sử, văn hóa, đã tồn tại lâu năm hoặc có quy mô lớn, đông dân cư. Các tuyến đường nhỏ, ít hộ dân hoặc ít ý nghĩa lịch sử sẽ được xem xét đổi tên.

Theo đại diện Sở Văn hóa và Thể thao, việc xử lý sẽ được thực hiện theo từng trường hợp cụ thể. Hiện phường Bình Tân đã đề xuất đổi tên hai tuyến đường cùng mang tên Hồ Văn Long. Trong khi đó, phường Chợ Quán kiến nghị giữ nguyên hai đoạn đường Phan Văn Trị để kết nối thành một tuyến thống nhất. Các trường hợp còn lại sẽ tiếp tục được rà soát, lấy ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Bên cạnh đó, TPHCM cũng đang xây dựng các tiêu chí để xử lý tình trạng trùng tên theo hướng khoa học, đồng bộ và phù hợp với thực tiễn sau sáp nhập. TPHCM sẽ lấy ý kiến của địa phương, các chuyên gia và người dân trước khi quyết định phương án cuối cùng nhằm bảo đảm sự đồng thuận cao.

Bổ sung hàng trăm tên mới vào "ngân hàng tên đường"

Trước đó, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết, việc xử lý 782 tuyến đường trùng tên, trùng số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm sau khi thành phố mở rộng địa giới hành chính. Song song đó, đơn vị cũng đang hoàn thiện quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng, đồng thời bổ sung hàng trăm tên mới vào "ngân hàng tên đường" để phục vụ nhu cầu phát triển đô thị trong thời gian tới.

Đường Lê Hồng Phong trùng tên tại nhiều nơi sau sáp nhập hai tỉnh với TPHCM. Ảnh: Hương Chi

Trước băn khoăn việc đổi tên đường có thể làm mất đi ký ức đô thị và sự quen thuộc của người dân, bà Võ Thị Hồng Ngân cho biết, TPHCM sẽ cân nhắc thận trọng, chỉ đề xuất đổi tên trong những trường hợp thật sự cần thiết.

Theo bà Ngân, thành phố ưu tiên giữ nguyên các tên đường có giá trị lịch sử, văn hóa hoặc đã gắn bó lâu dài với cộng đồng nhằm hạn chế tối đa xáo trộn sau sáp nhập. Mọi phương án đổi tên đều được thực hiện theo đúng quy định, lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đối với các tuyến đường và công trình công cộng được đặt tên mới, TPHCM sẽ ưu tiên lựa chọn tên các danh nhân, sự kiện lịch sử và địa danh tiêu biểu, đặc biệt là những địa danh không còn là đơn vị hành chính sau sáp nhập, qua đó góp phần gìn giữ ký ức đô thị và các giá trị lịch sử, văn hóa của thành phố.