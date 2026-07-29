Gấp rút cải tạo trụ sở UBND quận 12 cũ thành trường liên cấp Lê Thị Riêng

TPO - Trụ sở UBND quận 12 cũ đang được khẩn trương cải tạo thành Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng, dự kiến đưa vào hoạt động từ năm học 2026-2027. Công trình góp phần bổ sung trường lớp và tận dụng hiệu quả cơ sở công sau sắp xếp đơn vị hành chính.
Ông Minh cho biết áp lực lớn nhất hiện nay là hoàn thành cơ sở vật chất trong thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, tập thể cán bộ, giáo viên đều quyết tâm đưa ngôi trường vào hoạt động đúng tiến độ. Đây không chỉ là nhiệm vụ được thành phố giao mà còn là mong mỏi của người dân Thới An - khu vực nhiều năm chưa có trường THPT, trong khi nhiều trường lân cận thường xuyên quá tải với sĩ số lên tới hơn 50 học sinh mỗi lớp.
Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng được UBND TPHCM thành lập vào tháng 5/2026, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM. Đây là một trong những công trình chuyển đổi từ trụ sở hành chính sang trường học sau khi thành phố sắp xếp đơn vị hành chính, cùng với trụ sở UBND quận Tân Phú cũ được cải tạo thành Trường THPT Thoại Ngọc Hầu.