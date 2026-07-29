Gấp rút cải tạo trụ sở UBND quận 12 cũ thành trường liên cấp Lê Thị Riêng

TPO - Trụ sở UBND quận 12 cũ đang được khẩn trương cải tạo thành Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng, dự kiến đưa vào hoạt động từ năm học 2026-2027. Công trình góp phần bổ sung trường lớp và tận dụng hiệu quả cơ sở công sau sắp xếp đơn vị hành chính.