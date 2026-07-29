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Nhịp sống phương Nam

Gấp rút cải tạo trụ sở UBND quận 12 cũ thành trường liên cấp Lê Thị Riêng

Anh Nhàn

TPO - Trụ sở UBND quận 12 cũ đang được khẩn trương cải tạo thành Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng, dự kiến đưa vào hoạt động từ năm học 2026-2027. Công trình góp phần bổ sung trường lớp và tận dụng hiệu quả cơ sở công sau sắp xếp đơn vị hành chính.

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Trụ sở UBND quận 12 cũ đang được khẩn trương cải tạo thành Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng, dự kiến đón học sinh ngay trong năm học 2026-2027. Công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết nhu cầu trường lớp của địa phương, đồng thời phát huy hiệu quả sử dụng cơ sở công sau sắp xếp đơn vị hành chính
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Theo ông Lương Văn Minh, Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng: "Mục tiêu là hoàn thành những hạng mục cần thiết trước ngày 31/8 để kịp khai giảng năm học mới. Việc cải tạo được triển khai theo hình thức "cuốn chiếu", ưu tiên hoàn thiện khu vực tầng trệt dành cho học sinh lớp 1 trước, sau đó đến khối THCS và THPT. Theo thiết kế, trường có 46 phòng học cùng các phòng chức năng như tin học, ngoại ngữ, phòng thí nghiệm, thực hành và khu hành chính. Năm học 2026-2027, trường tuyển sinh 18 lớp với tổng quy mô khoảng 775 học sinh. Đến nay, chỉ tiêu lớp 10 đã hoàn thành, lớp 6 tuyển đủ theo phân tuyến, còn lớp 1 đang tiếp nhận những hồ sơ cuối cùng. Toàn bộ học sinh sẽ học hai buổi mỗi ngày và được tổ chức bán trú theo nhu cầu của phụ huynh.
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Ông Minh cho biết áp lực lớn nhất hiện nay là hoàn thành cơ sở vật chất trong thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, tập thể cán bộ, giáo viên đều quyết tâm đưa ngôi trường vào hoạt động đúng tiến độ. Đây không chỉ là nhiệm vụ được thành phố giao mà còn là mong mỏi của người dân Thới An - khu vực nhiều năm chưa có trường THPT, trong khi nhiều trường lân cận thường xuyên quá tải với sĩ số lên tới hơn 50 học sinh mỗi lớp.
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Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng được UBND TPHCM thành lập vào tháng 5/2026, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM. Đây là một trong những công trình chuyển đổi từ trụ sở hành chính sang trường học sau khi thành phố sắp xếp đơn vị hành chính, cùng với trụ sở UBND quận Tân Phú cũ được cải tạo thành Trường THPT Thoại Ngọc Hầu.
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Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, nhà trường cũng hướng đến xây dựng môi trường giáo dục giàu giá trị truyền thống. Ban giám hiệu đang kết nối với gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Lê Thị Riêng để tổ chức hoạt động tri ân và xin phép dựng tượng nữ anh hùng trong khuôn viên trường. Công trình được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn giáo dục truyền thống, giúp học sinh hiểu hơn về lịch sử, lòng yêu nước và tinh thần cống hiến của thế hệ đi trước.
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Song song với cơ sở vật chất, công tác chuẩn bị đội ngũ giáo viên cũng đang được đẩy nhanh. Hiện khối THPT cơ bản đã đủ giáo viên thông qua việc điều động từ các trường khác, trong khi khối THCS và tiểu học vẫn tiếp tục được bổ sung.
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Với những môn học còn thiếu giáo viên hoặc nếu việc tuyển dụng chưa kịp hoàn tất trước năm học mới, nhà trường sẽ ký hợp đồng với giáo viên mới tốt nghiệp để bảo đảm việc giảng dạy không bị gián đoạn.
Anh Nhàn
#chuyển đổi trụ sở hành chính thành trường học #dự án xây dựng trường liên cấp tại quận 12 #các bước chuẩn bị và thi công trường học mới #giáo dục truyền thống và hoạt động tri ân #quản lý và tuyển dụng đội ngũ giáo viên

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