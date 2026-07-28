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Đồng Nai

Phát hiện hơn 1,1 tấn thịt heo bốc mùi đang vận chuyển về TPHCM tiêu thụ

Văn Quân

TPO - Xe ô tô tải van đang vận chuyển hơn 1,1 tấn thịt heo bốc mùi từ TP Đồng Nai về TPHCM tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Ngày 28/7, Công an TP Đồng Nai thông tin, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến ĐT.752, đoạn qua xã Minh Đức, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3 phát hiện xe ô tô tải van biển số 50H-345.XX lưu thông theo hướng từ phường Bình Long đi phường Tân Khai có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

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Lực lượng CSGT phát hiện số thịt vận chuyển bốc mùi hôi, thối đang vận chuyển đi giao về TPHCM

Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện là P.M.H. (39 tuổi) và người đi cùng là L.T.Đ. (40 tuổi, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) đã xuất trình đầy đủ các giấy tờ liên quan đến người và phương tiện theo yêu cầu của lực lượng chức năng.

Tiếp tục kiểm tra phương tiện, tài xế cho biết thùng xe phía sau đang chở hàng gia dụng. Tuy nhiên, nhận thấy mùi hôi thối bốc ra từ phía sau xe, tổ công tác tiến hành kiểm tra thực tế.

Qua kiểm tra, bên trong thùng xe chứa số lượng lớn thịt heo đã được pha lóc thành từng mảnh, không có đầu, được chia thành nửa và một phần tư con. Lực lượng chức năng ghi nhận số thịt trên có dấu hiệu tái xanh, xuất hiện nhiều đốm đỏ và bốc mùi hôi.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế P.M.H. khai nhận được thuê vận chuyển số thịt heo trên từ khu vực xã Minh Đức, TP Đồng Nai đến xã Phú Hòa Đông, TPHCM với tiền công 1,5 triệu đồng. Quá trình vận chuyển thì bị lực lượng CSGT phát hiện, kiểm tra.

Tổ công tác đã lập hồ sơ ban đầu, bàn giao người, phương tiện và toàn bộ số hàng hóa trên cho Công an xã Minh Đức tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Quân
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