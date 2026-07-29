TPHCM ra chỉ đạo mới kiểm soát khí thải

TPO - TPHCM sẽ thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) quy mô nhỏ tại trung tâm để đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm trước khi mở rộng. Đây là một trong những chỉ đạo mới của UBND TPHCM trong quá trình hoàn thiện đề án kiểm soát khí thải và phát triển giao thông xanh.

Văn phòng UBND TPHCM vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh sau cuộc họp nghe báo cáo kết quả nghiên cứu các đề án liên quan đến kiểm soát khí thải và phát triển giao thông xanh trên địa bàn thành phố.

Theo kết luận, lãnh đạo UBND TPHCM đánh giá cao Sở Xây dựng đã chủ động nghiên cứu, xây dựng các đề án với hệ thống số liệu thực tiễn và cơ sở khoa học tương đối đầy đủ. Thường trực UBND TPHCM cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo, đồng thời yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục hoàn thiện nhiều nội dung trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Đáng chú ý, đối với khu vực trung tâm thành phố - nơi dự kiến hình thành vùng phát thải thấp (Low Emission Zone - LEZ), UBND TPHCM yêu cầu nghiên cứu triển khai thí điểm trên phạm vi nhỏ trước, đánh giá hiệu quả và rút kinh nghiệm, sau đó mới mở rộng ra toàn vùng.

TPHCM sẽ thí điểm vùng phát thải thấp quy mô nhỏ tại trung tâm trước khi mở rộng. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Đối với xã đảo Thạnh An, thành phố cũng yêu cầu rút ngắn thời gian hoàn thành công tác kiểm soát khí thải phương tiện giao thông so với kế hoạch trước đó.

Bên cạnh việc điều chỉnh phạm vi triển khai LEZ, UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan nhà nước phải tiên phong trong quá trình chuyển đổi giao thông xanh. Theo đó, xe ô tô, xe mô tô công vụ cùng phương tiện cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức cần được đẩy nhanh lộ trình chuyển sang sử dụng điện hoặc năng lượng xanh.

Thành phố cũng yêu cầu nghiên cứu đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi đối với xe buýt liên tỉnh và xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng dưới 9 chỗ, sớm hơn so với dự thảo đề án.

Về chính sách hỗ trợ, Sở Xây dựng được giao nghiên cứu nâng mức hỗ trợ đối với một số khu vực đặc thù và nhóm đối tượng cần ưu tiên để thúc đẩy quá trình chuyển đổi, đồng thời xây dựng cơ chế giảm dần mức hỗ trợ theo thời gian.

Ngoài ra, UBND TPHCM yêu cầu Sở Xây dựng nghiên cứu kinh nghiệm của các quốc gia phát triển về chuyển đổi phương tiện sang sử dụng điện và năng lượng xanh, từ đó làm rõ tính tất yếu của quá trình chuyển đổi giao thông xanh đối với sự phát triển bền vững của thành phố.

Sau khi hoàn thiện đề án, Sở Xây dựng sẽ tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các sở, ban ngành, địa phương, phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thực hiện phản biện xã hội trước khi trình HĐND TPHCM xem xét. Toàn bộ hồ sơ dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2026.

Trước đó, phương án được nghiên cứu đề xuất triển khai vùng phát thải thấp trên toàn bộ khu vực bên trong Vành đai 2 TPHCM.

Cụ thể, vùng LEZ sẽ bao phủ khu vực giới hạn bởi các tuyến đường: Đỗ Mười - Lê Đức Anh - Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1 cũ) - Nguyễn Văn Linh - cầu Phú Mỹ - Võ Chí Công - Nguyễn Thị Định - Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ - Võ Nguyên Giáp - Xa lộ Hà Nội. Đây cũng là khu vực hiện đang hạn chế xe tải trọng lớn và xe khách giường nằm vào nội đô theo khung giờ.

Đơn vị tư vấn cho biết khu vực bên trong Vành đai 2 có hơn 6,1 triệu dân, phát sinh khoảng 11,5 triệu lượt đi lại mỗi ngày, là nơi tập trung mật độ phương tiện lớn nhất thành phố và thường xuyên ghi nhận nồng độ bụi mịn vượt ngưỡng. Hệ thống giao thông công cộng tương đối phát triển được xem là điều kiện thuận lợi để người dân chuyển sang các phương tiện xanh.

Theo lộ trình, từ năm 2027 xe buýt hoạt động trong vùng LEZ phải sử dụng điện hoặc năng lượng xanh; từ năm 2028, taxi, xe hợp đồng, ô tô tải và ô tô cá nhân khi vào khu vực này phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải theo quy định. Xe máy dự kiến áp dụng từ năm 2029.

Mục tiêu đến năm 2035, phần lớn phương tiện hoạt động trong vùng phát thải thấp sẽ sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Trên phạm vi toàn TPHCM, việc chuyển đổi dự kiến hoàn tất vào năm 2040. Riêng Côn Đảo được định hướng hoàn thành chuyển đổi vào năm 2030 và khu vực Cần Giờ vào năm 2035.