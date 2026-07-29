Khoan sâu 40m, chuẩn bị khởi công tuyến metro kết nối sân bay Tân Sơn Nhất

TPO - Những ngày cuối tháng 7, công tác khoan khảo sát địa chất trên hướng tuyến metro số 6 giai đoạn 1 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) đang được triển khai tại nhiều vị trí. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để thực hiện mục tiêu khởi công dự án vào cuối năm nay.

Theo ghi nhận của PV ngày 29/7, dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng (phường Bình Lợi Trung), các tổ thi công đang đồng loạt triển khai khoan thăm dò địa chất trên hướng tuyến metro số 6.

Đại diện đơn vị thi công cho biết, khảo sát địa chất là hạng mục đầu tiên nhưng đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuẩn bị thực hiện dự án. Kết quả phân tích các mẫu đất sẽ giúp đánh giá điều kiện địa chất, khả năng chịu tải của nền đất và là cơ sở để lựa chọn giải pháp thiết kế, thi công phù hợp, nhất là đối với các đoạn đi ngầm và vượt sông.

Hoạt động khoan khảo sát địa chất trên hướng tuyến metro số 6 giai đoạn 1. Ảnh: CTV

Theo kế hoạch, TPHCM đặt mục tiêu khởi công tuyến metro số 6 giai đoạn 1 vào cuối năm 2026, hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2030.

Metro số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) có chiều dài gần 23 km, đi qua địa bàn 13 phường của TPHCM. Tuyến gồm khoảng 19 km đi ngầm, gần 4 km đi trên cao với 17 nhà ga (13 ga ngầm, 4 ga trên cao) và depot đặt tại khu vực Bình Triệu.

Trước đó, trong tháng 7, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã gửi hồ sơ thuyết minh và bản vẽ báo cáo nghiên cứu khả thi giữa kỳ đến UBND các phường nơi tuyến đi qua để lấy ý kiến cộng đồng về hướng tuyến và vị trí các công trình thuộc giai đoạn 1 của dự án. Đây là bước hoàn thiện hồ sơ trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hướng tuyến dự án metro số 6 giai đoạn 1. Ảnh: MAUR

Theo phương án nghiên cứu, tuyến metro số 6 bắt đầu từ ga Bà Quẹo, kết nối với Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), sau đó đi ngầm vào khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, tiếp tục theo đường Hồng Hà và đại lộ Phạm Văn Đồng. Đến khu vực đại lộ Võ Nguyên Giáp, tuyến kết nối với Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), trước khi chuyển sang đoạn đi trên cao về khu vực Phú Hữu.

Đáng chú ý, đơn vị tư vấn đề xuất điều chỉnh hướng tuyến trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Thay vì bố trí ba nhà ga như phương án ban đầu, tuyến được đề xuất chỉ còn hai ga ngầm quy mô lớn nhằm giảm tổng mức đầu tư và rút ngắn thời gian di chuyển.

Trong đó, một ga phục vụ hành khách nhà ga T1 và T2, ga còn lại bố trí gần nhà ga T3, đồng thời kết nối trực tiếp với Metro số 2. Phương án này giúp hành khách có thể chuyển tiếp giữa sân bay và hệ thống metro mà không phải di chuyển ra giao thông mặt đất.

Hoạt động khoan khảo sát địa chất trên hướng tuyến metro số 6 giai đoạn 1. Ảnh: CTV



Về lâu dài, Metro số 6 được định hướng kết nối với mạng lưới đường sắt đô thị và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, góp phần hình thành hành lang giao thông công cộng giữa hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Tuyến metro số 6 được thiết kế với tốc độ khai thác 80 km/h, hạ tầng đáp ứng khả năng liên thông với các đoàn tàu có tốc độ đến 110 km/h trong tương lai và dự kiến áp dụng công nghệ điều khiển tàu tự động.