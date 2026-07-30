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Ngày mai, hành khách đi xe buýt miễn phí ở TPHCM có cơ hội nhận quà

Anh Nhàn

TPO - Đi xe buýt miễn phí, hành khách tại TPHCM còn có cơ hội nhận phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng trong chương trình bốc thăm tri ân do Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM tổ chức.

Sau một tháng triển khai chương trình hỗ trợ người dân sử dụng xe buýt miễn phí với lượng hành khách tăng mạnh, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM tiếp tục tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng nhằm tri ân người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM, chương trình diễn ra từ 8 giờ 30 đến 10 giờ ngày 31/7 tại 6 địa điểm gồm: bến xe buýt Sài Gòn, bến xe buýt Chợ Lớn, trạm trung chuyển Hàm Nghi, bến xe buýt quận 8 cũ, bến xe khách Bình Dương và bến xe khách Vũng Tàu.

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Hành khách đi xe buýt tại TPHCM. Ảnh: Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM

Tổng giá trị giải thưởng là 40 triệu đồng, gồm 80 phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 500.000 đồng. Trong đó, bến xe buýt Sài Gòn, bến xe buýt Chợ Lớn, trạm trung chuyển Hàm Nghi và bến xe buýt quận 8 cũ mỗi điểm có 15 giải; bến xe khách Bình Dương và bến xe khách Vũng Tàu mỗi điểm có 10 giải.

Đối tượng tham gia là hành khách đang sử dụng xe buýt tại thời điểm diễn ra chương trình ở các địa điểm trên. Mỗi hành khách được bốc thăm một lần và chỉ được nhận một giải thưởng. Chương trình nhằm tri ân những hành khách đã lựa chọn xe buýt làm phương tiện đi lại hằng ngày, đồng thời khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng.

Theo thống kê từ Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM, sau một tháng triển khai chương trình hỗ trợ người dân sử dụng xe buýt miễn phí trên 134 tuyến, hệ thống xe buýt TPHCM đã phục vụ hơn 8,5 triệu lượt hành khách, tăng khoảng 39% so với cùng kỳ năm 2025, tương đương tăng hơn 2,18 triệu lượt khách.

Chương trình góp phần thúc đẩy người dân làm quen với hình thức xác thực điện tử khi đi xe buýt. Tỷ lệ hành khách sử dụng các hình thức xác thực này tăng từ khoảng 9% trước khi triển khai lên khoảng 60% sau một tháng.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM cho biết, trong thời gian tới đơn vị này sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời triển khai cấp thẻ điện tử và thẻ vật lý cho các nhóm được miễn phí 100% như người có công, người khuyết tật, người cao tuổi và trẻ em dưới 6 tuổi. Các loại thẻ này dự kiến được sử dụng trên toàn bộ 134 tuyến xe buýt và metro số 1 từ đầu tháng 8.

Anh Nhàn
#Chương trình bốc thăm trúng thưởng xe buýt miễn phí #Tăng lượt hành khách sử dụng xe buýt #Khuyến khích sử dụng giao thông công cộng #Ứng dụng xác thực điện tử trên xe buýt #Triển khai thẻ điện tử và thẻ vật lý miễn phí

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