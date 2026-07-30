Tuyến metro xuyên tâm TPHCM kết nối sân bay Tân Sơn Nhất có quy mô ra sao?

TPO - Tuyến Metro số 4 TPHCM (Đông Thạnh - Hiệp Phước) dự kiến dài khoảng 43km, đi qua 22 phường, xã, kết nối khu vực cửa ngõ Tây Bắc với trung tâm TPHCM và khu vực Hiệp Phước ở phía Nam, đồng thời đi qua sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo phương án đang được công ty CP Tập đoàn Sovico nghiên cứu, tuyến metro số 4 TPHCM có tổng chiều dài khoảng 43 km, gồm khoảng 18,2 km đi ngầm và 24,8 km đi trên cao.

Toàn tuyến dự kiến bố trí 30 nhà ga, gồm 13 ga ngầm và 17 ga trên cao. Khoảng cách trung bình giữa các ga khoảng 1,5 km; xa nhất khoảng 2,7 km và ngắn nhất khoảng 700 m.

Hướng tuyến dự kiến của metro số 4 TPHCM cùng 30 nhà ga.

Metro số 4 được thiết kế theo tiêu chuẩn đường sắt đô thị hiện đại, sử dụng đường đôi khổ tiêu chuẩn 1.435 mm, điện khí hóa, tốc độ thiết kế tối đa 120 km/giờ đối với đoạn trên cao và 90 km/giờ với đoạn đi ngầm.

Về hướng tuyến, metro số 4 TPHCM dự kiến có điểm đầu tại ga Cầu Sáng (xã Đông Thạnh) và điểm cuối tại ga Hiệp Phước (xã Hiệp Phước), với tổng chiều dài khoảng 43 km. Đây là một trong những tuyến metro có vai trò kết nối xuyên tâm quan trọng, nối khu vực phía Bắc, trung tâm TPHCM với đô thị cảng Hiệp Phước ở phía Nam.

Theo phương án nghiên cứu, metro số 4 chủ yếu bám theo các trục giao thông lớn hiện hữu và quy hoạch gồm đường quy hoạch - Hà Huy Giáp - Nguyễn Oanh - Trường Sơn - Nguyễn Văn Trỗi - Hai Bà Trưng - Lê Lợi - Trần Hưng Đạo - Đề Thám - Khánh Hội - Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Tạo - đường quy hoạch.

Toàn tuyến đi qua 22 phường, xã của TPHCM gồm: Đông Thạnh, Thới An, An Phú Đông, An Nhơn, Gò Vấp, Hạnh Thông, Tân Sơn, Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Đức Nhuận, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Tân Định, Xuân Hòa, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Vĩnh Hội, Khánh Hội, Tân Hưng, Nhà Bè và Hiệp Phước.

Hướng tuyến đường được đề xuất như sau:

Đoạn tuyến từ ga Cầu Sáng (ga ST01) đến ga An Nhơn (ga ST07) dài khoảng 9,7 km, dự kiến bố trí 7 nhà ga, chạy dọc đường quy hoạch và Hà Huy Giáp.

Do khu vực phía Bắc thành phố còn nhiều quỹ đất trống, mật độ xây dựng thấp và lộ giới quy hoạch rộng từ 30-40 m nên đơn vị tư vấn đề xuất xây dựng tuyến trên cao.

Tuyến sẽ vượt sông Vàm Thuật, đi vào đường Nguyễn Oanh và kết nối khu vực An Nhơn. Riêng ga Ngã Tư Ga được nghiên cứu bố trí phía tây cầu vượt hiện hữu, đồng thời xây dựng cầu đi bộ kết nối hai bên nhằm giảm chi phí đầu tư.

Đi ngầm kết nối sân bay Tân Sơn Nhất

Đoạn tuyến từ ga An Nhơn (ga ST07) - ga Mai Văn Ngọc (ga ST11) dài khoảng 6,3km đi dọc theo trục đường Nguyễn Oanh - đường Trường Sơn - đường Nguyễn Văn Trỗi; dự kiến bố trí 4 nhà ga.

Đoạn tuyến nằm trong khu vực chuyển tiếp giữa khu đô thị phía Bắc và khu trung tâm TPHCM dọc tuyến có các công trình quan trọng như sân bay Tân Sơn Nhất, bệnh viện, trung tâm thương mại và các công trình dịch vụ đô thị khác. Khu vực xung quanh đoạn tuyến đã phát triển hoàn chỉnh, mật độ xây dựng cao và giao thông đường bộ đông đúc, do đó đơn vị nghiên cứu khuyến nghị áp dụng phương án tuyến đi ngầm.

Phương án 1 (đi ngầm qua sân bay Tân Sơn Nhất) đang được ưu tiên triển khai.

Theo đánh giá của đơn vị nghiên cứu, đoạn tuyến này đi qua khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Phía tây đoạn tuyến giáp sân bay, trong khi phía đông chủ yếu là các công trình thấp tầng.

Trên cơ sở tổng hợp các yếu tố về hướng tuyến, điều kiện công trình và các nút trung chuyển, đơn vị nghiên cứu đề xuất phương án: Đoạn tuyến đi ngầm dưới sân bay (phương án 1). Theo đó, sau khi rời ga Phan Văn Trị, tuyến đi theo hướng Tây Nam, đi ngầm dưới khu đất sân bay đến ga Tân Sơn Nhất.

Hướng tuyến metro số 4 đi qua khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Đi ngầm xuyên trung tâm TPHCM

Đoạn từ ga Mai Văn Ngọc (ST11) đến ga Nguyễn Văn Linh (ga ST18) dài khoảng 9,2 km được xem là đoạn phức tạp nhất của toàn tuyến.

Metro sẽ đi ngầm theo trục Nguyễn Văn Trỗi - Hai Bà Trưng - Pasteur - Lê Lợi - Đề Thám - Khánh Hội - Nguyễn Hữu Thọ, xuyên qua khu vực trung tâm TPHCM.

Đây là nơi tập trung dày đặc các cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, bệnh viện cùng hệ thống đường có mặt cắt hẹp nên phương án ngầm được đánh giá là phù hợp nhất.

Tuyến dự kiến kết nối với ga Bến Thành - trung tâm trung chuyển lớn nhất của mạng lưới metro TPHCM - đồng thời tận dụng không gian ngầm đã được chừa sẵn khi xây dựng Metro số 1.

Hướng tuyến metro số 4 qua khu vực trung tâm TPHCM.

Sau ga Bến Thành, tuyến tiếp tục đi về khu vực Khánh Hội và quận 4 cũ trước khi vượt sông sang phía Nam thành phố. Cụ thể, sau khi rời ga ST16, tuyến vượt sông theo hướng Nam, đi dọc đường Khánh Hội hiện hữu. Đến ga ST17, tuyến tiếp tục vượt sông cho đến điểm cuối của đoạn tuyến này. Đoạn tuyến có chiều dài khoảng 3,8km, và bố trí 3 ga.

Từ ga Nguyễn Văn Linh (ga ST18) đến ga Bà Chiêm (ga ST24), tuyến dài khoảng 8 km đi theo trục Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Tạo với khoảng 6 nhà ga.

Theo nghiên cứu, đoạn đầu vẫn đi ngầm để phục vụ khu đô thị hiện hữu. Sau ga Rạch Đỉa, metro sẽ chuyển dần từ ngầm lên cao do dải phân cách đường rộng và điều kiện thi công thuận lợi hơn.

Sau ga Rạch Đỉa, tuyến metro sẽ chuyển từ đi ngầm sang đi trên cao.

Hướng tuyến metro số 4 ở khu vực phía Nam TPHCM.

Đoạn cuối từ ga Bà Chiêm đến ga cuối (ga Hiệp Phước) dài khoảng 9,3 km tiếp tục đi dọc đường Nguyễn Văn Tạo và các tuyến quy hoạch.

Khu vực này chủ yếu là quỹ đất phát triển mới, lộ giới từ 40-60 m nên toàn bộ đoạn tuyến được đề xuất xây dựng trên cao nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư.