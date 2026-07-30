Sạt lở sau mưa lớn ở Thái Nguyên, nhiều hộ dân phải di dời

TPO - Do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn vừa qua, một số khu vực tại Thái Nguyên xảy ra sạt lở, khiến nhiều hộ dân phải di dời.

Ngày 30/7, UBND xã Đại Phúc (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn vừa qua, khu vực taluy đường đồi núi Vuốt, dọc tuyến ĐT.270 (xóm Hợp Tiến, xã Đại Phúc) xuất hiện tình trạng sạt lở nghiêm trọng.

Theo đó, khu vực sạt lở có chiều dài khoảng 50m, chiều cao 20m. Đất, đá tràn xuống khu vực nhà ở của 4 hộ dân với 13 nhân khẩu.

Sạt lở đất đá vào nhà các hộ dân tại xã Đại Phúc

Để đảm bảo an toàn cho người dân, trước mắt UBND xã đã di dời 4 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Đồng thời, địa phương tiến hành căng dây, cắm biển cảnh báo, xử lý, huy động nhân lực, máy móc vận chuyển đất đá khỏi khu dân cư. Bên cạnh đó, UBND xã cũng báo cáo vụ việc lên các sở, ngành của tỉnh Thái Nguyên để xem xét phương án xử lý phù hợp.

Về lâu dài, địa phương đã xây dựng phương án di dời 6 hộ dân khỏi khu vực sạt lở, bao gồm 4 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp và 2 hộ liền kề.

Xã Trần Phú cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở

Tương tự, tại xã Trần Phú (tỉnh Thái Nguyên), chính quyền địa phương cũng phát hiện vết nứt kéo dài tại khu vực Cung 4, thôn Phú Lộc (Xã Trần Phú) tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến 7 hộ dân với 28 nhân khẩu.

Vết nứt kéo dài tại xã Trần Phú

Để bảo đảm an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, căng dây khoanh vùng khu vực nguy hiểm; đồng thời tuyên truyền, vận động các hộ dân không đi lại, sản xuất hoặc tập trung đông người trong khu vực có nguy cơ sạt lở.

Bên cạnh đó, UBND xã cũng xây dựng phương án, sẵn sàng di dời người và tài sản nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.