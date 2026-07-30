Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Sạt lở sau mưa lớn ở Thái Nguyên, nhiều hộ dân phải di dời

Thanh Hiếu

TPO - Do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn vừa qua, một số khu vực tại Thái Nguyên xảy ra sạt lở, khiến nhiều hộ dân phải di dời.

Ngày 30/7, UBND xã Đại Phúc (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn vừa qua, khu vực taluy đường đồi núi Vuốt, dọc tuyến ĐT.270 (xóm Hợp Tiến, xã Đại Phúc) xuất hiện tình trạng sạt lở nghiêm trọng.

Theo đó, khu vực sạt lở có chiều dài khoảng 50m, chiều cao 20m. Đất, đá tràn xuống khu vực nhà ở của 4 hộ dân với 13 nhân khẩu.

1116221785296081197-1497953192519677363-1044509912031565828-f1996651d31406ece53459a0f95d37f9-1109.jpg
Sạt lở đất đá vào nhà các hộ dân tại xã Đại Phúc

Để đảm bảo an toàn cho người dân, trước mắt UBND xã đã di dời 4 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Đồng thời, địa phương tiến hành căng dây, cắm biển cảnh báo, xử lý, huy động nhân lực, máy móc vận chuyển đất đá khỏi khu dân cư. Bên cạnh đó, UBND xã cũng báo cáo vụ việc lên các sở, ngành của tỉnh Thái Nguyên để xem xét phương án xử lý phù hợp.

Về lâu dài, địa phương đã xây dựng phương án di dời 6 hộ dân khỏi khu vực sạt lở, bao gồm 4 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp và 2 hộ liền kề.

759700239-1610409470685896-6468986381340917220-n-copy.jpg
Xã Trần Phú cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở

Tương tự, tại xã Trần Phú (tỉnh Thái Nguyên), chính quyền địa phương cũng phát hiện vết nứt kéo dài tại khu vực Cung 4, thôn Phú Lộc (Xã Trần Phú) tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến 7 hộ dân với 28 nhân khẩu.

756043960-1367992611327651-6410383430918965631-n.jpg
756342538-1504868417622425-6203982356796081993-n.jpg
758054856-1076089748699512-6685128482736951844-n.jpg
758588480-2116588499288463-7403104080154259095-n-copy.jpg
Vết nứt kéo dài tại xã Trần Phú

Để bảo đảm an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, căng dây khoanh vùng khu vực nguy hiểm; đồng thời tuyên truyền, vận động các hộ dân không đi lại, sản xuất hoặc tập trung đông người trong khu vực có nguy cơ sạt lở.

Bên cạnh đó, UBND xã cũng xây dựng phương án, sẵn sàng di dời người và tài sản nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Thanh Hiếu
#Sạt lở đất #Thái Nguyên #Di dời dân #Thiên tai #Mưa lớn #Cắm biển cảnh báo

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe