TPHCM thu hút nhân tài, thưởng tới 1 tỷ đồng cho người có tài năng đặc biệt

TPO - TPHCM đang rà soát nhu cầu để triển khai đợt đầu chương trình thu hút nhân lực chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực AI, dữ liệu số, an ninh mạng và nông nghiệp công nghệ cao.

Chiều 30/7, thông tin tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội chiều 30/7, ông Võ Hưng Sơn, Phó trưởng phòng Quản lý khoa học (Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM) cho biết, TPHCM đã xây dựng hệ thống chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao tương đối toàn diện, dựa trên cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Trong giai đoạn 2024-2025, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM tiếp nhận đề xuất tuyển dụng chuyên gia, nhà khoa học cho 18 vị trí với tổng cộng 30 chỉ tiêu. Sau quá trình đánh giá, Hội đồng thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của TPHCM đã kiến nghị UBND TPHCM xem xét tuyển 13 chuyên gia cho 12 vị trí.

Tuy nhiên, từ tháng 5/2025, chương trình tạm dừng triển khai để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy.

Theo ông Sơn, thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM, năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM đã đề nghị các sở, ngành, trường đại học rà soát, đăng ký nhu cầu thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt cũng như nhu cầu tuyển chọn kiến trúc sư trưởng cấp tỉnh và kiến trúc sư trưởng dự án.

Đến nay, Sở đã nhận phản hồi từ 7 đơn vị. Trong đó, 5 đơn vị chưa phát sinh nhu cầu, còn Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao và Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM đăng ký tuyển 18 vị trí chuyên gia. Thành phố hiện chưa ghi nhận nhu cầu tuyển chọn kiến trúc sư trưởng.

Các lĩnh vực cần nhân lực chất lượng cao chủ yếu tập trung vào chuyển đổi số, chính quyền số, đô thị thông minh, dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, an toàn thông tin, an ninh mạng và quản trị các chương trình chuyển đổi số.

Ở lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, TPHCM có nhu cầu thu hút chuyên gia về công nghệ sinh học, chọn tạo giống cây trồng, công nghệ sau thu hoạch, chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống AI phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Ông Võ Hưng Sơn cho biết trong tháng 8 tới, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM sẽ tiếp tục tổng hợp nhu cầu từ các đơn vị, đồng thời tham mưu UBND TPHCM ban hành danh mục các lĩnh vực, chương trình, dự án và đề tài ưu tiên thu hút chuyên gia trong đợt đầu.

Bên cạnh đó, sở sẽ phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức hội nghị triển khai nhằm thống nhất quy trình tuyển chọn, thực hiện chính sách đãi ngộ và tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện.

Hiện TPHCM áp dụng nhiều chính sách ưu đãi để thu hút nhân lực chất lượng cao như hỗ trợ ban đầu tối đa 100 triệu đồng, thu nhập hằng tháng từ 30-100 triệu đồng, hỗ trợ nhà ở, phương tiện đi lại và mức thưởng lên tới 1 tỷ đồng đối với người có tài năng đặc biệt theo công trạng. Dù vậy, theo ông Sơn, kết quả thu hút thời gian qua vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của thành phố.