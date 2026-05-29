Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nghi do điện giật tại bể bơi, 3 trẻ em nguy kịch

Hoàng Dương

TPO - Ba trẻ em đang bơi tại một bể bơi dịch vụ trên địa bàn xã Quảng Hà (tỉnh Quảng Ninh) bất ngờ bị ngất, phải nhập viện cấp cứu. Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có dòng điện chạy qua các cột trụ mái tôn của bể bơi.

Chiều 28/5, trên địa bàn xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ việc nghi do điện giật tại bể bơi Trường THPT Nguyễn Du khiến 3 trẻ em phải nhập viện cấp cứu, trong đó 2 trường hợp phải chuyển tuyến điều trị.

1000016710.jpg
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo báo cáo ban đầu của Công an xã Quảng Hà, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo về việc có 3 cháu nhỏ trong tình trạng nguy kịch được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Móng Cái, cơ sở 2.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc. Đảng ủy xã Quảng Hà cũng chỉ đạo UBND xã phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Qua xác minh ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc có 5 trẻ em đang bơi tại bể bơi dịch vụ đặt trong khuôn viên Trường THPT Nguyễn Du, thuộc thôn Ngô Quyền, xã Quảng Hà. Trong quá trình bơi, 3 cháu bất ngờ bị ngất gồm Ng.Đ.T. (SN 2013), Ng.Đ.P. (SN 2017), cùng trú tại thôn Quảng Chính 2, xã Quảng Hà và Ng.T.C. (SN 2017), trú tại xã Ba Chẽ.

Phát hiện sự việc, ông Vi Đình Minh, chủ bể bơi cùng những người có mặt tại hiện trường đã đưa các cháu lên bờ sơ cứu và nhanh chóng chuyển đến bệnh viện.

Theo thông tin từ cơ sở y tế, cháu Ng.Đ.T. nhập viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn. Sau khi được cấp cứu, cháu đã phục hồi tuần hoàn tự nhiên và được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều trị.

Cháu Ng.Đ.P. được chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi sặc và cũng được chuyển tuyến điều trị. Cháu Ng.T.C. hiện sức khỏe ổn định, đang được theo dõi tại khoa Nhi.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, Công an xã Quảng Hà phối hợp với lực lượng chuyên môn thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra khu vực mái che bể bơi và phát hiện có dòng điện chạy qua các cột trụ mái tôn.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định vụ việc có dấu hiệu liên quan đến điện giật. Hiện nguyên nhân cụ thể đang được tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Dương
#điện giật #bể bơi #Quảng Ninh #nguy kịch #trẻ em #cấp cứu #nguyên nhân

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe