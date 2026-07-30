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Hàng không - Du lịch

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Du lịch Quảng Trị thu hơn 2.060 tỷ trong tháng 7

Hoàng Nam

TPO - Nhờ hiệu ứng từ Lễ hội Vì Hòa bình 2026 cùng chuỗi hoạt động tri ân nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, du lịch Quảng Trị tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng. Chỉ trong tháng 7, địa phương đón gần 1,8 triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt hơn 2.060 tỷ đồng.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị, trong tháng 7, toàn tỉnh ước đón gần 1,8 triệu lượt khách, tăng 7,04% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách nội địa đạt khoảng hơn 1,7 triệu lượt, tăng 6,65%; khách quốc tế đạt 60.000 lượt, tăng 19,48%.

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Trong tháng 7, toàn tỉnh ước đón gần 1,8 triệu lượt khách, tăng 7,04% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch trong tháng ước đạt hơn 2.060 tỷ đồng, tăng 7,04% so với cùng kỳ, phản ánh sức hút ngày càng lớn của Quảng Trị đối với du khách trong và ngoài nước.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, Quảng Trị ước đón hơn 7,4 lượt khách, tăng hơn 13,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách nội địa đạt gần 7,1 triệu lượt, tăng hơn 13,6%; khách quốc tế đạt khoảng 353.500 lượt, tăng 10,5%. Doanh thu từ du lịch trong 7 tháng đầu năm ước đạt gần 8.560 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ.

Theo ngành du lịch Quảng Trị, kết quả trên có sự đóng góp quan trọng từ chuỗi sự kiện quy mô lớn như: Lễ hội Vì Hòa bình 2026, các hoạt động tri ân nhân tháng 7, cùng nhiều sản phẩm du lịch lịch sử, tâm linh, sinh thái được làm mới, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

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Tri ân tháng 7 đã thu hút một lượng lớn khách du lịch đến Quảng Trị.

Trong những tháng cuối năm, Quảng Trị sẽ tiếp tục tổ chức nhiều sự kiện nhằm tạo sức bật cho ngành du lịch, nổi bật là Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị 2026, Năm Du lịch Quảng Trị 2026 cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, hướng đến mục tiêu quảng bá hình ảnh địa phương và thu hút thêm du khách trong nước, quốc tế.

Hoàng Nam
#du lịch Quảng Trị #chuỗi hoạt động #đà tăng trưởng #tháng 7 #Lễ hội Vì Hoà bình #ngày Thương binh

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