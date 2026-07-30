10 năm FLC Quy Nhơn: Tiên phong kiến tạo diện mạo mới cho du lịch Quy Nhơn

Có những công trình được nhớ đến bởi quy mô. Có những công trình được nhớ đến vì trở thành một phần trong hành trình thay đổi của một vùng đất. Mười năm sau ngày đi vào vận hành, FLC Quy Nhơn không chỉ đánh dấu một cột mốc đầu tư của doanh nghiệp, mà còn gợi nhắc về chặng đường Quy Nhơn từng bước vươn lên từ một thành phố biển giàu tiềm năng trở thành điểm đến nghỉ dưỡng, golf và MICE của khu vực.

Từ điểm đến giàu tiềm năng đến trung tâm nghỉ dưỡng mới

Mười năm trước, Quy Nhơn đẹp theo cách rất riêng nhưng vẫn còn là một “viên ngọc” chưa được nhiều người biết đến. Du khách đến để ngắm biển, thưởng thức hải sản rồi rời đi sau một vài ngày, bởi nơi đây chưa có nhiều sản phẩm đủ sức níu chân họ lâu hơn.

Sự xuất hiện của FLC Quy Nhơn vào năm 2016 là một trong những dấu mốc của hành trình ấy. Lần đầu tiên, Quy Nhơn có thêm một quần thể nghỉ dưỡng tích hợp quy mô lớn với khách sạn, resort, sân golf 36 hố, trung tâm hội nghị quốc tế cùng hệ thống tiện ích đồng bộ, góp phần hoàn thiện bức tranh sản phẩm du lịch của địa phương.

Từ vùng cát trắng trên bán đảo Phương Mai, FLC Quy Nhơn được khởi công năm 2015 và đi vào vận hành năm 2016, trở thành một trong những dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn đầu tiên góp phần định hình diện mạo du lịch Quy Nhơn

Theo thời gian, điều thay đổi không phải màu xanh của biển hay vẻ đẹp của Eo Gió, Kỳ Co, mà là cách người ta trải nghiệm vùng đất này. Những kỳ nghỉ cuối tuần được nối dài thành những kỳ nghỉ dưỡng. Những đoàn khách nhỏ được tiếp nối bởi các đoàn golfer, khách MICE và du khách quốc tế. Quy Nhơn dần trở thành điểm đến để ở lại nhiều hơn, khám phá nhiều hơn và cũng có thêm nhiều lý do để quay trở lại.

Nhìn lại gần một thập kỷ, sự chuyển mình ấy hiện lên khá rõ qua những con số. Nếu năm 2016, Bình Định (cũ) đón khoảng 3,2 triệu lượt khách với doanh thu du lịch khoảng 1.500 tỷ đồng thì đến năm 2025, Gia Lai đã nằm trong nhóm 10 địa phương có lượng khách và doanh thu du lịch cao nhất cả nước với 12,4 triệu lượt khách và doanh thu khoảng 29.000 tỷ đồng.

Đằng sau sự tăng trưởng ấy là sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng, sự đa dạng hóa sản phẩm và những nỗ lực của chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp cùng người dân trong việc từng bước nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

Trong bức tranh chung đó, FLC Quy Nhơn đã đón hơn 2 triệu lượt khách, trong đó gần 500.000 lượt khách quốc tế sau một thập kỷ vận hành. Đáng chú ý, lượng lớn du khách đã nhiều lần quay trở lại, phản ánh sức hút bền vững của điểm đến cũng như chất lượng dịch vụ được duy trì qua nhiều năm.

Quần thể FLC Quy Nhơn trải dài trên diện tích 1.300 ha ven biển Nhơn Lý, ôm trọn danh thắng Eo Gió

Golf và MICE - hai “mảnh ghép” mở rộng giá trị của điểm đến

Để một điểm đến giữ chân du khách lâu hơn, thiên nhiên đẹp thôi là chưa đủ. Những sản phẩm du lịch đặc trưng và trải nghiệm khác biệt mới là yếu tố tạo nên sức cạnh tranh.

Trong 10 năm qua, sân golf FLC Golf Links Quy Nhon đã tổ chức khoảng 220 giải golf, bao gồm nhiều giải đấu chuyên nghiệp trong nước và quốc tế như FLC Vietnam Masters, Giải Vô địch Golf Quốc gia và các vòng loại World Amateur Golfers Championship (WAGC)….

Các giải đấu đã thu hút khoảng 85.000 lượt golfer đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Australia, Hoa Kỳ, nhiều quốc gia châu Âu và cộng đồng golfer Việt Nam ở nước ngoài.

Các giải đấu tại FLC Golf Links Quy Nhon thu hút hàng chục nghìn golfer

Không chỉ mang đến lượng khách trực tiếp, các giải đấu còn tạo thêm nhu cầu về lưu trú, ẩm thực, mua sắm và trải nghiệm du lịch, góp phần mở rộng thị trường khách có mức chi tiêu cao.

Song song với golf, hệ thống khách sạn và trung tâm hội nghị của FLC Quy Nhơn cũng góp phần đưa Quy Nhơn trở thành điểm đến của nhiều sự kiện MICE quy mô lớn. Hàng trăm hội nghị, hội thảo, chương trình xúc tiến đầu tư, sự kiện văn hóa, thể thao đã được tổ chức tại đây trong nhiều năm qua, góp phần đa dạng hóa nguồn khách và giảm tính mùa vụ của du lịch địa phương.

Trung tâm Hội nghị quốc tế FLC Quy Nhơn với sức chứa lên tới 1.500 khách, điểm đến của nhiều sự kiện MICE quy mô lớn

Lan tỏa giá trị từ một quần thể nghỉ dưỡng

Sự phát triển của một điểm đến không chỉ được đo bằng lượng du khách hay doanh thu, mà còn ở những thay đổi tích cực đối với đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong quá trình vận hành, FLC Quy Nhơn tạo việc làm ổn định cho hơn 1.000 lao động mỗi năm, trong đó trên 60% là người địa phương. Bên cạnh lực lượng lao động trực tiếp, sự phát triển của quần thể cũng mở ra cơ hội cho nhiều lĩnh vực dịch vụ như vận tải, lưu trú, nhà hàng, cung ứng thực phẩm, du lịch trải nghiệm và các hoạt động thương mại phụ trợ.

Nhiều hộ dân tại Quy Nhơn từng chủ yếu sinh sống bằng nghề đánh bắt thủy sản nay đã mở rộng sang các hoạt động kinh doanh homestay, nhà hàng, dịch vụ vận chuyển, bán sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương, góp phần hình thành chuỗi giá trị du lịch ngày càng hoàn chỉnh.

“Biển vẫn như ngày xưa, nhưng làng tôi thì đã khác” - Chú ngư dân ở Nhơn Lý mỉm cười khi nhắc về quê hương sau một thập kỷ. Không chỉ diện mạo Quy Nhơn đổi thay, mà cuộc sống của người dân nơi đây cũng khởi sắc. Nhiều người có việc làm ổn định từ du lịch và dịch vụ, thu nhập cải thiện, làng biển ngày càng nhộn nhịp và sung túc hơn.

Theo ông Ricky Ho - Tổng Quản lý FLC Quy Nhơn, giá trị của một quần thể nghỉ dưỡng không chỉ được đo bằng số lượng phòng hay quy mô đầu tư, mà còn ở khả năng tạo thêm động lực phát triển cho điểm đến.

“Tôi đã có cơ hội làm việc tại nhiều điểm đến du lịch ở châu Á và nhận thấy mỗi nơi đều có những lợi thế riêng. Điều khiến tôi ấn tượng ở Quy Nhơn là tốc độ phát triển mạnh mẽ trong 10 năm qua nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên và bản sắc văn hóa của địa phương. Đó là yếu tố ngày càng được du khách quốc tế đánh giá cao và cũng là nền tảng để một điểm đến phát triển bền vững. Với chúng tôi, nhiệm vụ không chỉ là mang đến dịch vụ đạt chuẩn quốc tế, mà còn tạo ra những trải nghiệm để mỗi du khách đều cảm nhận được vẻ đẹp rất riêng của Quy Nhơn và mong muốn quay trở lại”, ông Ricky Ho chia sẻ.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, khi Gia Lai hình thành không gian liên kết biển - cao nguyên, Quy Nhơn tiếp tục được kỳ vọng trở thành trung tâm nghỉ dưỡng, golf và MICE của khu vực.

Trong những năm qua, FLC Quy Nhơn liên tục phối hợp với các địa phương và đối tác triển khai nhiều chương trình xúc tiến du lịch, đón các đoàn famtrip, buyer quốc tế cũng như kết nối doanh nghiệp lữ hành nhằm mở rộng thị trường khách quốc tế. Song song với hoạt động xúc tiến, quần thể tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa trải nghiệm nghỉ dưỡng và tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, golf nhằm gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến.

Mười năm là một khoảng thời gian không quá dài với một vùng đất, nhưng đủ để chứng kiến một hành trình chuyển mình. Điều còn lại sau những công trình, những con số hay những kỷ lục không chỉ là một quần thể nghỉ dưỡng được hình thành, mà là sự thay đổi trong cách du khách nhìn về Quy Nhơn. Từ một điểm đến còn khá lặng lẽ, nơi đây đã từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam. Trong hành trình ấy, FLC Quy Nhơn không chỉ đồng hành bằng những công trình được xây dựng, mà còn bằng những giá trị góp phần mở rộng năng lực đón khách, đa dạng hóa sản phẩm và tạo thêm động lực cho sự phát triển bền vững của điểm đến.